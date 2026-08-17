Тревожный прогноз для трех городов Украины: к чему действительно готовиться

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Кречмаровская Наталия
Украинцев предупреждают о сложнейшей зиме — отсутствии света, тепла, воды, канализации и даже газа может стать реальностью. Офицер командования штурмовыми войсками ВСУ Денис Ярославский предупредил, что зимой будут локдауны по 2 недели. В Одессе, Киеве и Харькове 100% будут локдауны, при этом, по его словам, такие локдауны, которых не было предыдущей зимой.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации призывают не паниковать.
По словам руководителя ЦПД, офицера Сил обороны Украины Андрея Коваленко, "очередное нагнетание о "локдаунах" в Киеве, Харькове и Одессе — это что-то новенькое.
Во-вторых, по его словам, все озвученное является лишь предположением отдельного человека, который не причастен к вопросам подготовки к зиме. Каждый имеет право на предположение, но они не являются фактами. Доверять нужно только вовлеченным в процессы людям", — добавил руководитель ЦПД.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какого решения, по анализу искусственного интеллекта, ждет Украина от президента Зеленского.