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Тревожный прогноз для трех городов Украины: к чему действительно готовиться

Руководитель ЦПД Коваленко призвал украинцев не паниковать и обещает особую зиму России

17 августа 2026, 16:47
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Кречмаровская Наталия

Украинцев предупреждают о сложнейшей зиме — отсутствии света, тепла, воды, канализации и даже газа может стать реальностью. Офицер командования штурмовыми войсками ВСУ Денис Ярославский предупредил, что зимой будут локдауны по 2 недели. В Одессе, Киеве и Харькове 100% будут локдауны, при этом, по его словам, такие локдауны, которых не было предыдущей зимой.

Тревожный прогноз для трех городов Украины: к чему действительно готовиться

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации призывают не паниковать.

"Распространяемая в украинских медиа информация о "двухнедельных локдаунах" в крупных украинских городах — это лишь предположение отдельного человека, который не причастен к подготовке страны к зиме", — отметили в ЦПД.

По словам руководителя ЦПД, офицера Сил обороны Украины Андрея Коваленко, "очередное нагнетание о "локдаунах" в Киеве, Харькове и Одессе — это что-то новенькое.

"Для начала, советую комментатору изучить, что такое локдаун, когда речь идет о "еще жестче, чем этой зимой". У нас не было локдаунов прошлой зимой. Последние были при пандемии ковид. Это, во-первых", — отметил он.

Во-вторых, по его словам, все озвученное является лишь предположением отдельного человека, который не причастен к вопросам подготовки к зиме. Каждый имеет право на предположение, но они не являются фактами. Доверять нужно только вовлеченным в процессы людям", — добавил руководитель ЦПД.

"Меньше паники. Мы прошли много зим, а вот для врага эта может стать действительно особенной, если они не прекратят удары", — подытожил Андрей Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какого решения, по анализу искусственного интеллекта, ждет Украина от президента Зеленского.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0fRvdpHZXfZWbKErScodiKTuJd4LRVddcnhcJoKCPrxiajMxJa1aFJ1ofyigRrSgol
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