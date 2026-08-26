Тривожне попередження з Заходу: що відомо про нові плани Путіна через провал переговорів

Росія може посилити ракетні удари по Україні на тлі відсутності прогресу в мирних переговорах. За даними Bloomberg, у Кремлі дедалі більше схиляються до думки, що дипломатичні спроби завершити війну на умовах Москви зайшли в глухий кут.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Bloomberg з посиланням на кілька джерел, наближених до російського керівництва вказує, що Москва розглядає можливість збільшення інтенсивності ударів балістичними ракетами по Києву, зокрема по центральній частині столиці, а також по об'єктах інфраструктури в інших українських містах.

Співрозмовники Bloomberg стверджують, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру припиняти війну через економічний тиск, санкції чи українські удари по російських нафтопереробних заводах і логістичній інфраструктурі.

За інформацією джерел, Москва дедалі частіше розглядає українські атаки як дії країн НАТО, оскільки союзники України постачають Києву зброю та розвідувальні дані. Водночас співрозмовники агентства зазначають, що нинішній рівень бойових дій ще не є піком можливої ескалації.

Крім того, спроби адміністрації президента США Дональда Трампа просунути переговори не дали очікуваного результату. А як пише Bloomberg, у Кремлі, не демонструють готовності до компромісу та вважають, що вже зробили достатньо поступок. Джерела видання зазначають, що Москва все ще очікує від американської сторони нових пропозицій, але шанси на швидкий прорив оцінює низько. Зустріч Трампа і Путіна в Анкориджі російська сторона також нібито сприйняла як невдалу спробу досягти прогресу для закінчення війни в Україні на умовах Кремля.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін підписав три таємні укази, поки директор ЦРУ перебував у Москві.