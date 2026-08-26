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Тревожное предупреждение с Запада: что известно о новых планах Путина из-за провала переговоров

Bloomberg узнал о планах Кремля усилить баллистические удары по Киеву из-за неприятия условий Москвы.

26 августа 2026, 20:40
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Slava Kot

Россия может ужесточить ракетные удары по Украине на фоне отсутствия прогресса в мирных переговорах. По данным Bloomberg, в Кремле все больше склоняются к мнению, что дипломатические попытки завершить войну на условиях Москвы зашли в тупик.

Тревожное предупреждение с Запада: что известно о новых планах Путина из-за провала переговоров

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Bloomberg со ссылкой на несколько источников, приближенных к российскому руководству, указывает, что Москва рассматривает возможность увеличения интенсивности ударов баллистическими ракетами по Киеву, в том числе по центральной части столицы, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах.

Собеседники Bloomberg утверждают, что российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну из-за экономического давления, санкций или украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистической инфраструктуре.

По информации источников, Москва все чаще рассматривает украинские атаки как действия стран НАТО, поскольку союзники Украины поставляют Киеву оружие и разведывательные данные. В то же время, собеседники агентства отмечают, что нынешний уровень боевых действий еще не является пиком возможной эскалации.

Кроме того, попытки администрации президента США Дональда Трампа продвинуть переговоры не принесли ожидаемого результата. А как пишет Bloomberg, в Кремле не демонстрируют готовность к компромиссу и считают, что уже сделали достаточно уступок. Источники издания отмечают, что Москва все еще ожидает от американской стороны новых предложений, но шансы на скорый прорыв оценивает низко. Встреча Трампа и Путина в Анкоридже российская сторона также якобы восприняла как неудачную попытку добиться прогресса для окончания войны в Украине на условиях Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин подписал три тайных указа, пока директор ЦРУ находился в Москве.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-26/putin-moves-to-escalate-war-in-ukraine-with-talks-at-dead-end
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