Війна з Росією Триває масована атака дронами та ракетами по Україні: що відомо на теперішній час
Триває масована атака дронами та ракетами по Україні: що відомо на теперішній час

В Україні триває масована атака дронами та ракетами, під ударами — Київ, Запоріжжя та Дніпро. Ворог цілить по критичній інфраструктурі й житлових районах, є поранені та пожежі

10 жовтня 2025, 03:33
В Україні триває масована атака дронами та ракетами, під ударами — Київ, Запоріжжя та Дніпро. Ворог цілить по критичній інфраструктурі й житлових районах, є поранені та пожежі.

Триває масована атака дронами та ракетами по Україні: що відомо на теперішній час

Масована атака по Україні

Київ

Мер столиці Віталій Кличко повідомляє, що через масовану атаку ворожих БпЛА у Києві можуть бути перебої зі світлом і водопостачанням. Усі комунальні та аварійні служби працюють на місці, фіксують наслідки ударів і готові до оперативного реагування.

У Печерському районі уламки збитого дрона влучають у житловий будинок, на кількох поверхах спалахує пожежа. На місці працюють пожежники, медики та поліція.

Станом на зараз вісім людей отримують поранення, п’ятьох із них уже доставляють до лікарень.

Кличко звертається до мешканців столиці:

"Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях, поки триває тривога".

Запоріжжя

Очільник ОВА Іван Федоров повідомляє, що росіяни завдають щонайменше семи ударів дронами-камікадзе по місту. Уражено приватний сектор і об’єкти інфраструктури, в кількох районах спалахують пожежі.

Є поранені: 7-річна дитина та 45-річна жінка перебувають у тяжкому стані. Медики надають допомогу, рятувальники продовжують гасити осередки займання.

Дніпро

Триває атака дронами та ракетами. У місті та навколишніх районах лунають вибухи, працює система ППО. Повітряні сили закликають мешканців не виходити з укриттів.

Загальна ситуація

Росія завдає масованого удару по Україні, намагаючись уразити енергетичну інфраструктуру та залякати населення. Повітряні сили й сили ППО ведуть активну роботу по збиттю ворожих цілей.

Ситуація динамічна, уточнюється кількість ударів і постраждалих. Українська влада закликає громадян залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали тривоги.



Джерело: https://t.me/suspilnenews/57155
