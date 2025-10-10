Продолжается массированная атака дронами и ракетами по Украине: что известно в настоящее время

В Украине идет массированная атака дронами и ракетами, под ударами — Киев, Запорожье и Днепр. Враг целит по критической инфраструктуре и жилым районам, есть раненые и пожары.

Массированная така по Украине

Киев

Мэр столицы Виталий Кличко сообщает, что из-за массированной атаки вражеских БПЛА в Киеве могут быть перебои со светом и водоснабжением. Все коммунальные и аварийные службы работают на месте, фиксируют последствия ударов и готовы к оперативному реагированию.

В Печерском районе обломки сбитого дрона попадают в жилой дом, на нескольких этажах загорается пожар. На месте работают пожарные, медики и полиция.

В настоящее время восемь человек получают ранения, пятерых из них уже доставляют в больницы.

Кличко обращается к жителям столицы:

"Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях, пока идет тревога".

Запорожье

Глава ОВА Иван Федоров сообщает, что россияне наносят по меньшей мере семь ударов дронами-камикадзе по городу. Поражены частный сектор и объекты инфраструктуры, в нескольких районах загораются пожары.

Есть раненые: 7-летний ребенок и 45-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь, спасатели продолжают тушить очаги возгорания.

Днепр

Идет атака дронами и ракетами. В городе и окрестных районах раздаются взрывы, работает система ПВО. Воздушные силы призывают жителей не выходить из укрытий.

Общая ситуация

Россия наносит массированный удар по Украине, пытаясь поразить энергетическую инфраструктуру и запугать население. Воздушные силы и силы ПВО ведут активную работу по уничтожению враждебных целей.

Ситуация динамична, уточняется количество ударов и пострадавших. Украинские власти призывают граждан оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.