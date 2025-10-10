logo

BTC/USD

121804

ETH/USD

4381.18

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Продолжается массированная атака дронами и ракетами по Украине: что известно в настоящее время
commentss НОВОСТИ Все новости

Продолжается массированная атака дронами и ракетами по Украине: что известно в настоящее время

В Украине идет массированная атака дронами и ракетами, под ударами — Киев, Запорожье и Днепр. Враг целит по критической инфраструктуре и жилым районам, есть раненые и пожары

10 октября 2025, 03:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине идет массированная атака дронами и ракетами, под ударами — Киев, Запорожье и Днепр. Враг целит по критической инфраструктуре и жилым районам, есть раненые и пожары.

Продолжается массированная атака дронами и ракетами по Украине: что известно в настоящее время

Массированная така по Украине

Киев

Мэр столицы Виталий Кличко сообщает, что из-за массированной атаки вражеских БПЛА в Киеве могут быть перебои со светом и водоснабжением. Все коммунальные и аварийные службы работают на месте, фиксируют последствия ударов и готовы к оперативному реагированию.

В Печерском районе обломки сбитого дрона попадают в жилой дом, на нескольких этажах загорается пожар. На месте работают пожарные, медики и полиция.

В настоящее время восемь человек получают ранения, пятерых из них уже доставляют в больницы.

Кличко обращается к жителям столицы:

"Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях, пока идет тревога".

Запорожье

Глава ОВА Иван Федоров сообщает, что россияне наносят по меньшей мере семь ударов дронами-камикадзе по городу. Поражены частный сектор и объекты инфраструктуры, в нескольких районах загораются пожары.

Есть раненые: 7-летний ребенок и 45-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь, спасатели продолжают тушить очаги возгорания.

Днепр

Идет атака дронами и ракетами. В городе и окрестных районах раздаются взрывы, работает система ПВО. Воздушные силы призывают жителей не выходить из укрытий.

Общая ситуация

Россия наносит массированный удар по Украине, пытаясь поразить энергетическую инфраструктуру и запугать население. Воздушные силы и силы ПВО ведут активную работу по уничтожению враждебных целей.

Ситуация динамична, уточняется количество ударов и пострадавших. Украинские власти призывают граждан оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/suspilnenews/57155
Теги:

Новости

Все новости