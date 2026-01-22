«Трибунал» без суду та фактів: Росія запустила фейк про «злочини ЗСУ»

Росія розгорнула чергову дезінформаційну кампанію, метою якої є звинувачення України у військових злочинах, скоєних російськими військами в Покровську Донецької області. Про це повідомляє прес-служба Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

За даними ЦПД, прокремлівське пропагандистське формування під назвою "міжнародний громадський трибунал" поширило чергову так звану "доповідь" про нібито "геноцид" та "злочини ЗСУ" у Покровську. У Центрі наголошують, що за гучними звинуваченнями стоїть стандартний набір російських інформаційних маніпуляцій.

Йдеться про структуру, яка не має жодного міжнародного чи юридичного статусу, спирається виключно на заяви російських чиновників – представників режиму, що веде агресивну війну – і не надає жодного незалежного доказу. У своїх публікаціях представники трибуналу цинічно заявляють про нібито застосування Україною тактики випаленої землі в Покровську, стверджуючи, що такі дії санкціоновані керівництвом держави.

У ЦПД зазначають, що подібні формулювання насправді точно описують дії Росії.

"Армія держави-агресора за більш ніж рік запеклих боїв за Покровськ майже повністю зруйнувала місто, при цьому продовжуючи вбивати мирних жителів", — наголосили в Центрі протидії дезінформації.

У відомстві впевнені, що запуск нової інформаційної кампанії має очевидну мету — перекласти відповідальність за власні військові злочини на Україну та ввести в оману міжнародну аудиторію. У ЦПД закликали критично ставитися до подібних повідомлень та довіряти виключно перевіреним джерелам інформації.

