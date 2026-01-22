«Трибунал» без суда и фактов: Россия запустила фейк о «преступлениях ВСУ»

Россия развернула очередную дезинформационную кампанию, целью которой является обвинение Украины в военных преступлениях, совершенных самими российскими войсками в Покровске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

По данным ЦПД, прокремлевское пропагандистское формирование под названием "международный общественный трибунал" распространило очередной так называемый "доклад" о якобы "геноциде" и "преступлениях ВСУ" в Покровске. В Центре подчеркивают, что за громкими обвинениями стоит стандартный набор российских информационных манипуляций.

Речь идет о структуре, которая не имеет никакого международного или юридического статуса, опирается исключительно на заявления российских чиновников – представителей режима, ведущего агрессивную войну, — и не предоставляет ни одного независимого доказательства. В своих публикациях представители "трибунала" цинично заявляют о якобы применении Украиной "тактики выжженной земли" в Покровске, утверждая, что такие действия санкционированы руководством государства.

В ЦПД отмечают, что подобные формулировки на самом деле точно описывают действия самой России.

"Армия государства-агрессора за более чем год ожесточенных боев за Покровск почти полностью разрушила город, при этом продолжая убивать мирных жителей", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

В ведомстве уверены, что запуск новой информационной кампании имеет очевидную цель — переложить ответственность за собственные военные преступления на Украину и ввести в заблуждение международную аудиторию. В ЦПД призвали критически относиться к подобным сообщениям и доверять исключительно проверенным источникам информации.

