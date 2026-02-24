Три поразки одночасно: Макрон на весь світ розніс Путіна за війну в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну обернулося для Кремля одночасно трьома поразками: військовою, економічною та стратегічною. На своїй сторінці у соцмережі Х він підкреслив, що війна, яку Росія сподівалася швидко виграти, насправді зміцнила НАТО, об’єднала європейські держави і показала обмеженість імперських амбіцій Москви.

Макрон наголосив, що попри заяви Кремля про швидке захоплення України, після стабілізації фронту у листопаді 2022 року російські війська контролюють лише близько 1% території країни. Минулого місяця українські сили повернули частину раніше окупованих районів, демонструючи ефективність оборони та стійкість українського народу.

Президент Франції також звернув увагу на колосальні втрати Росії: понад 1,2 мільйона військових загинули або були поранені, що є найбільшими бойовими втратами з часів Другої світової війни. Макрон зазначив, що через це Росія змушена вербувати людей в Африці та відправляти їх на фронт без належної підготовки, що лише підкреслює стратегічні проблеми Кремля.

Французький лідер підкреслив, що Україна залишається передовою лінією оборони Європи, і Франція разом з іншими країнами ЄС продовжує її підтримку. Загалом ЄС вже надав Києву допомогу на суму 170 мільярдів євро, включно з фінансами, озброєнням, гуманітарними та енергетичними ресурсами, а в грудні 2025 року ухвалив додатковий кредит у 90 мільярдів євро.

Як вже писали "Коментарі", сьогодні, 24 лютого 2026 року, виповнюються чотири роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цей день Київська міська прокуратура оприлюднила офіційний звіт про наслідки агресії для столиці. За даними відомства, за період з 24 лютого 2022 року внаслідок обстрілів з боку російських військ у Києві загинуло 236 цивільних осіб. Особливо болючою є статистика серед дітей: війна забрала життя щонайменше 25 маленьких киян, повідомляє пресслужба прокуратури.