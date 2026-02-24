Три поражения одновременно: Макрон на весь мир разнес Путина за войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину обернулось для Кремля одновременно тремя поражениями: военным, экономическим и стратегическим. На своей странице в соцсети Х он подчеркнул, что война, которую Россия надеялась быстро выиграть, действительно укрепила НАТО, объединила европейские государства и показала ограниченность имперских амбиций Москвы.

Фото: из открытых источников

Макрон подчеркнул, что, несмотря на заявления Кремля о скором захвате Украины, после стабилизации фронта в ноябре 2022 года российские войска контролируют лишь около 1% территории страны. В прошлом месяце украинские силы вернули часть оккупированных районов, демонстрируя эффективность обороны и устойчивость украинского народа.

Президент Франции также обратил внимание на колоссальные потери России: более 1,2 миллиона военных погибли или были ранены, что является самыми большими боевыми потерями со времен Второй мировой войны. Макрон отметил, что поэтому Россия вынуждена вербовать людей в Африке и отправлять их на фронт без должной подготовки, что лишь подчеркивает стратегические проблемы Кремля.

Французский лидер подчеркнул, что Украина остается передовой линией обороны Европы и Франция вместе с другими странами ЕС продолжает ее поддержку. В целом ЕС уже предоставил Киеву помощь на сумму 170 миллиардов евро, включая финансы, вооружение, гуманитарные и энергетические ресурсы, а в декабре 2025 года принял дополнительный кредит в 90 миллиардов евро.

Как уже писали "Комментарии", сегодня, 24 февраля 2026 года, исполняется четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день Киевская городская прокуратура обнародовала официальный отчет о последствиях агрессии для столицы. По данным ведомства, за период с 24 февраля 2022 года в результате обстрелов со стороны российских войск в Киеве погибли 236 гражданских лиц. Особенно болезненна статистика среди детей: война унесла жизни по меньшей мере 25 маленьких киевлян, сообщает пресс-служба прокуратуры.