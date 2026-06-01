Травень 2026 став фатальним для Путіна: скільки окупанти захопили території України

Російські окупаційні війська повністю провалили наступальні дії у травні 2026 року. Про це свідчить аналіз динаміки змін лінії фронту з початку повномасштабної війни. За оцінками аналітиків DeepState, саме цей місяць став найменш результативним для Росії за весь період активних бойових дій.

Згідно з даними мапи, протягом травня ворог зумів окупувати лише близько 14 квадратних кілометрів української території. Аналітики зазначають, що з міркувань безпеки відображення просування українських сил на картах публікується із затримкою, однак загальна тенденція свідчить про різке зниження темпів наступу. Ба більше, це вперше після контрнаступальних дій 2023 року, коли місячний баланс для російських військ фактично став негативним.

Експерти наголошують, що ситуація на фронті поступово переходить у нову фазу, де критично важливо утримати та розвинути наявну ініціативу. Окремо відзначаються кадрові зміни у військовому управлінні, зокрема нові призначення, які можуть вплинути на ефективність координації сил.

Попри загальне падіння результативності, активність російських підрозділів навіть зросла: зафіксовано збільшення штурмових дій приблизно на 37,5%, що стало рекордом — понад 7000 атак за місяць. Водночас суттєвого просування це не принесло, що, на думку аналітиків, свідчить про погіршення тактичної підготовки та виснаження російської армії.

Також спостерігається тенденція до інфільтраційних дій — спроб проникнення малих груп у тилові позиції українських сил. Однак ефективність таких операцій знижується через покращену реакцію Сил оборони України, які швидше виявляють і знешкоджують подібні загрози.

Окремо аналітики звертають увагу на складну ситуацію в районі Костянтинівки, де загрози залишаються актуальними, а перспективи розвитку обстановки оцінюються як несприятливі.

