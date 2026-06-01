Май 2026 года стал фатальным для Путина: сколько оккупанты захватили территории Украины

Российские оккупационные войска полностью провалили наступательные действия в мае 2026 года. Об этом свидетельствует анализ динамики конфигураций полосы фронта с начала полномасштабной войны. По оценкам аналитиков DeepState, именно этот месяц стал менее результативным для России за весь период активных боевых действий.

Согласно данным карты, в течение мая враг сумел оккупировать всего около 14 квадратных километров украинской территории. Аналитики отмечают, что из соображений безопасности отражение продвижения украинских сил на картах публикуется с задержкой, однако общая тенденция свидетельствует о резком снижении темпов наступления. Более того, это впервые после контрнаступательных действий 2023 года, когда месячный баланс для российских войск фактически стал отрицательным.

Эксперты отмечают, что ситуация на фронте постепенно переходит в новую фазу, где важно удержать и развить существующую инициативу. Отдельно отмечаются кадровые изменения в военном управлении, в частности, новые назначения, которые могут повлиять на эффективность координации сил.

Несмотря на всеобщее падение результативности, активность российских подразделений даже возросла: зафиксировано увеличение штурмовых действий примерно на 37,5%, что стало рекордом — более 7000 атак в месяц. В то же время, существенного продвижения это не принесло, что, по мнению аналитиков, свидетельствует об ухудшении тактической подготовки и истощении российской армии.

Также наблюдается тенденция к инфильтрационным действиям — попыткам проникновения малых групп в тыловые позиции украинских сил. Однако эффективность таких операций снижается из-за улучшенной реакции Сил обороны Украины, которые быстрее выявляют и обезвреживают подобные угрозы.

Отдельно аналитики обращают внимание на сложную ситуацию в районе Константиновки, где угрозы остаются актуальными, а перспективы развития ситуации оцениваются как неблагоприятные.

