Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трансформація ставлення Трампа до Путіна досягла апогею: озвучено важливий нюанс
Трансформація ставлення Трампа до Путіна досягла апогею: озвучено важливий нюанс

Міжнародний експерт підкреслив, що Путін реагує на мирні ініціативи Трампа загостренням конфлікту та ударами по цивільній інфраструктурі в Україні

19 січня 2026, 10:50
Ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна зазнало суттєвої трансформації. Тепер президент США більш реально оцінює поведінку російського лідера та його реакцію на спроби мирного врегулювання. Кожна ініціатива Трампа щодо зменшення напруженості зустрічається цинічною відповіддю Кремля: Росія вкотре атакує українські міста та інфраструктуру, демонструючи повну відсутність готовності до переговорів.

Трансформація ставлення Трампа до Путіна досягла апогею: озвучено важливий нюанс

Міжнародний експерт Марк Тот вважає, що зміна ставлення американського президента є позитивним сигналом для України. За його словами, Зеленський вдало налагодив дипломатичний діалог з Трампом, показавши здатність ефективно керувати цими відносинами. Тепер США чіткіше бачать справжню природу Путіна та його підходи до міжнародних конфліктів, що дозволяє формувати більш точну політику підтримки України.

Аналітик наголосив, що навіть у моменти переговорів – наприклад, напередодні саміту на Алясці чи під час різдвяних свят – Росія продовжувала обстріли. Кремль часто вигадує приводи для атак, як, наприклад, фальшиві повідомлення про нібито загрозу особистій резиденції Путіна на Валдаї. У відповідь на це окупанти завдають ударів по містах України, таких як Львів і Київ, та по транспортній і житловій інфраструктурі.

Тот підкреслює, що реакція Путіна є передбачувано агресивною: будь-які мирні ініціативи США, спрямовані на зменшення конфлікту, сприймаються Кремлем як привід для ескалації. Росія цілеспрямовано вражає цивільні об’єкти — житлові будинки, лікарні, транспортні вузли та залізничні потяги, що перевозять людей із Європи в Україну.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп загострює увагу на Гренландії, висловлюючи ідеї щодо її купівлі або анексії, що викликало значний спротив з боку європейських країн. Політичні експерти зазначають, що такі заяви американського лідера не лише підштовхують трансатлантичних партнерів до суперечок, а й створюють сприятливий фон для Кремля, який прагне використовувати будь-які розбіжності між Заходом для власної вигоди.



