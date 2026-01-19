Отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину претерпело существенную трансформацию. Теперь президент США более реально оценивает поведение российского лидера и его реакцию на попытки мирного урегулирования. Каждая инициатива Трампа по уменьшению напряженности встречается циничным ответом Кремля: Россия в очередной раз атакует украинские города и инфраструктуру, демонстрируя полное отсутствие готовности к переговорам.

Фото: из открытых источников

Международный эксперт Марк Тот считает, что изменение отношения американского президента является положительным сигналом для Украины. По его словам, Зеленский удачно наладил дипломатический диалог с Трампом, показав способность эффективно управлять этими отношениями. Теперь США более отчетливо видят истинную природу Путина и его подходы к международным конфликтам, что позволяет формировать более точную политику поддержки Украины.

Аналитик подчеркнул, что даже в моменты переговоров – например, в преддверии саммита на Аляске или во время рождественских праздников – Россия продолжала обстрелы. Кремль часто придумывает поводы для атак, как, например, фальшивые сообщения о якобы угрозе личной резиденции Путина на Валдае. В ответ на это оккупанты наносят удары по городам Украины, таким как Львов и Киев, и по транспортной и жилищной инфраструктуре.

Тот подчеркивает, что реакция Путина предсказуемо агрессивна: любые мирные инициативы США, направленные на уменьшение конфликта, воспринимаются Кремлем как повод для эскалации. Россия целенаправленно поражает гражданские объекты – жилые дома, больницы, транспортные узлы и железнодорожные поезда, перевозящие людей из Европы в Украину.

