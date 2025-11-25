Трампу на це наплювати: озвучено страшну заяву про майбутнє війни в Україні

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що запропонований президентом США Дональдом Трампом так званий мирний план є інструментом цілеспрямованого політичного тиску як на Київ, так і на Москву. За його словами, головна мета цих ініціатив — домогтися фактичної паузи у війні та зафіксувати конфлікт у замороженому стані.

Фото: з відкритих джерел

Експерт підкреслив, що для українського керівництва будь-яка спроба погодитися на заморозку бойових дій, навіть якщо йдеться лише про поточну лінію фронту, матиме серйозні репутаційні наслідки. На його думку, опозиційні сили використають такий крок як доказ слабкості та неспроможності влади ефективно протистояти російській агресії, а головним аргументом у політичній боротьбі знову стане тема корупції.

Клочок наголосив, що для Дональда Трампа пріоритетом є швидке завершення війни за будь-яку ціну. Політик, як зазначає аналітик, зосереджений виключно на кінцевому результаті — припиненні бойових дій — і не надає значення нюансам, які для України мають принципове та екзистенційне значення.

"Трампу неважливо, де саме проходитиме лінія кордону, якою мовою говоритимуть люди чи яка церква домінуватиме на певних територіях. Це взагалі не його пріоритет. Подібний підхід ми спостерігаємо й у частини європейських політиків. Натомість для України ці питання є фундаментально важливими", — підкреслив експерт.

На думку Клочка, подальша ситуація залежатиме від того, наскільки Україна зможе зберегти суб’єктність у переговорах та уникнути сценарію, який де-факто нав’язує замороження конфлікту під виглядом "мирного врегулювання".

Як вже писали "Коментарі", українська армія зберігає боєздатність і жодним чином не стоїть на межі поразки, а пропозиції, які Росія подає як "мирний план", фактично є вимогами капітуляції. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан Національної гвардії України Володимир Назаренко.