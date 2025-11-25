Трампу на это наплевать: озвучено страшное заявление о будущем войны в Украине

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что предложенный президентом США Дональдом Трампом так называемый мирный план является инструментом целенаправленного политического давления как на Киев, так и на Москву. По его словам, главная цель этих инициатив – добиться фактической паузы в войне и зафиксировать конфликт в замороженном состоянии.

Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что для украинского руководства любая попытка согласиться на заморозку боевых действий, даже если речь идет только о текущей линии фронта, будет иметь серьезные репутационные последствия. По его мнению, оппозиционные силы используют такой шаг как доказательство слабости и несостоятельности властей эффективно противостоять российской агрессии, а главным аргументом в политической борьбе снова станет тема коррупции.

Клочок подчеркнул, что для Дональда Трампа приоритетом является скорое завершение войны любой ценой. Политик, как отмечает аналитик, сосредоточен исключительно на конечном результате – прекращении боевых действий – и не придает значения нюансам, которые для Украины имеют принципиальное и экзистенциальное значение.

"Трампу неважно, где именно будет проходить линия границы, на каком языке будут говорить люди или какая церковь будет доминировать на определенных территориях. Это вообще не его приоритет. Подобный подход мы наблюдаем и у части европейских политиков. В то же время для Украины эти вопросы являются фундаментально важными", — подчеркнул эксперт.

По мнению Клочко, дальнейшая ситуация будет зависеть от того, насколько Украина сможет сохранить субъектность в переговорах и избежать сценария, де-факто навязывающего заморозку конфликта под видом "мирного урегулирования".

Как уже писали "Комментарии", украинская армия сохраняет боеспособность и никоим образом не стоит на грани поражения, а предложения, которые Россия представляет как "мирный план", фактически являются требованиями капитуляции. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.