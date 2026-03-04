Трампу готують "ядерний капкан": стало відомо про новий жорсткий план Путіна в Україні

Стратегічний ядерний шантаж Росії тісно пов’язаний із міжнародними процесами, зокрема з завершенням 6 лютого чергового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО), вважає експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, формат продовження договору передбачає відновлення переговорного процесу. Москва формально повідомила Вашингтону про готовність домовитися, проте тодішня адміністрація Дональда Трампа виступала за залучення третьої сторони – Китаю. Через це США фактично не реагували на ініціативи Москви.

"Російська пропаганда почала виглядати розгубленою: мовляв, ми запропонували продовжити рамку, а нас ігнорують. Кремль намагається створити ситуацію, у якій можна звинуватити США: мовляв, саме ігнорування з боку Вашингтона призвело до втрати контролю над ядерними процесами", – пояснює Жовтенко.

Експерт додає, що для Кремля переговори про контроль над озброєннями – це не лише питання безпеки, а й ефективний інструмент політичного тиску на Україну та Європу. У разі, якщо США погодяться на новий раунд переговорів, Росія могла б використати це як торговий ресурс: поступки у сфері стратегічних озброєнь в обмін на ослаблення санкційного та дипломатичного тиску на власні позиції в регіоні.

"Цілком імовірно, що історія з нібито намірами Франції та Великої Британії озброїти Україну ядерною зброєю – це спроба підштовхнути США до переговорів та запропонувати Трампу угоду, яку він міг би подати як власну дипломатичну перемогу", – підкреслює Жовтенко.

