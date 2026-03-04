Трампу готовят "ядерный капкан": стало известно о новом жестком плане Путина в Украине

Стратегический ядерный шантаж России тесно связан с международными процессами, в частности, с завершением 6 февраля очередного договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), считает эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Фото: из открытых источников

По его словам, формат продления договора предполагает возобновление переговорного процесса. Москва формально сообщила Вашингтону о готовности договориться, однако тогдашняя администрация Дональда Трампа выступала за привлечение третьей стороны – Китая. Поэтому США фактически не реагировали на инициативы Москвы.

"Российская пропаганда стала выглядеть растерянной: мол, мы предложили продлить рамку, а нас игнорируют. Кремль пытается создать ситуацию, в которой можно обвинить США: мол, само игнорирование со стороны Вашингтона привело к потере контроля над ядерными процессами", – объясняет Жовтенко.

Эксперт добавляет, что для Кремля переговоры о контроле над вооружениями – это не только вопрос безопасности, но и эффективный инструмент политического давления на Украину и Европу. Если США согласятся на новый раунд переговоров, Россия могла бы использовать это как торговый ресурс: уступки в сфере стратегических вооружений в обмен на ослабление санкционного и дипломатического давления на собственные позиции в регионе.

"Вполне вероятно, что история с якобы намеренными Францией и Великобританией вооружить Украину ядерным оружием — это попытка подтолкнуть США к переговорам и предложить Трампу соглашение, которое он мог бы оказать как собственную дипломатическую победу", — подчеркивает Жовтенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские оккупационные войска не оставляют намерений расширить так называемую "зону безопасности" вдоль украинской границы. Об этом в интервью изданию Главред сообщил военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.