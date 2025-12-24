Президент США Дональд Трамп, на думку оглядача Хеміша де Бретон-Гордон, більше захоплений полями для гольфу та проектами військових кораблів із його ім'ям, ніж реальною війною в Україні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У статті для The Telegraph журналіст зазначає, що в цей час Україна продовжує боротися, стикаючись із нестачею ресурсів та відчуттям покинутості з боку тих, хто колись обіцяв протистояти агресії.

"Українці стають щитом для тих, хто ховається від російської військової машини за їхніми жертвами", — пише Бретон-Гордон.

Він наголошує на тому, що російський диктатор Володимир Путін обрав Різдво для посилення атак на українську енергосистему, залишаючи будинки без світла та тепла.

На думку оглядача, це не випадкова шкода, а стратегічна мета, засвоєна Путіним ще щодо Сирії.

Бретон-Гордон наголошує, що Європа зараз – остання надія на зупинку російської агресії.

"Якщо Україна хоче вижити як суверенну державу, це станеться завдяки рішучим діям європейців", – зазначає він.

При цьому оглядач критикує тих, хто вірить у те, що Путін зупиниться після України. Він нагадує про порушення Росією Будапештського меморандуму 1994 року та брехливі заяви Путіна перед вторгненням у 2022 році.

"Вірити диктатору зараз — отже ігнорувати уроки новітньої історії", — резюмує автор.

