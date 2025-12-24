Рубрики
Президент США Дональд Трамп, на думку оглядача Хеміша де Бретон-Гордон, більше захоплений полями для гольфу та проектами військових кораблів із його ім'ям, ніж реальною війною в Україні.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
У статті для The Telegraph журналіст зазначає, що в цей час Україна продовжує боротися, стикаючись із нестачею ресурсів та відчуттям покинутості з боку тих, хто колись обіцяв протистояти агресії.
Він наголошує на тому, що російський диктатор Володимир Путін обрав Різдво для посилення атак на українську енергосистему, залишаючи будинки без світла та тепла.
На думку оглядача, це не випадкова шкода, а стратегічна мета, засвоєна Путіним ще щодо Сирії.
Бретон-Гордон наголошує, що Європа зараз – остання надія на зупинку російської агресії.
При цьому оглядач критикує тих, хто вірить у те, що Путін зупиниться після України. Він нагадує про порушення Росією Будапештського меморандуму 1994 року та брехливі заяви Путіна перед вторгненням у 2022 році.
