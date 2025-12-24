Рубрики
Президент США Дональд Трамп, по мнению обозревателя Хэмиша де Бретон-Гордон, больше увлечен полями для гольфа и проектами военных кораблей с его именем, чем реальной войной в Украине.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В статье для The Telegraph журналист отмечает, что в это время Украина продолжает бороться, сталкиваясь с нехваткой ресурсов и ощущением покинутости со стороны тех, кто когда-то обещал противостоять агрессии.
Он акцентирует внимание на том, что российский диктатор Владимир Путин выбрал Рождество для усиления атак на украинскую энергосистему, оставляя дома без света и тепла.
По мнению обозревателя, это не случайный ущерб, а стратегическая цель, усвоенная Путиным еще по Сирии.
Бретон-Гордон подчеркивает, что Европа сейчас – последняя надежда на остановку российской агрессии.
При этом обозреватель критикует тех, кто верит в то, что Путин остановится после Украины. Он напоминает о нарушении Россией Будапештского меморандума 1994 года и лживых заявлениях Путина перед вторжением в 2022 году.
