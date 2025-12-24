logo

Трампу больше не интересна Украина: на Западе сделали шокирующее признание
commentss НОВОСТИ Все новости

Трампу больше не интересна Украина: на Западе сделали шокирующее признание

Обозреватель The Telegraph рассказал, как Европа должна помочь Украине

24 декабря 2025, 11:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп, по мнению обозревателя Хэмиша де Бретон-Гордон, больше увлечен полями для гольфа и проектами военных кораблей с его именем, чем реальной войной в Украине.

Трампу больше не интересна Украина: на Западе сделали шокирующее признание

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В статье для The Telegraph журналист отмечает, что в это время Украина продолжает бороться, сталкиваясь с нехваткой ресурсов и ощущением покинутости со стороны тех, кто когда-то обещал противостоять агрессии. 

"Украинцы становятся щитом для тех, кто укрывается от российской военной машины за их жертвами", – пишет Бретон-Гордон.

Он акцентирует внимание на том, что российский диктатор Владимир Путин выбрал Рождество для усиления атак на украинскую энергосистему, оставляя дома без света и тепла. 

По мнению обозревателя, это не случайный ущерб, а стратегическая цель, усвоенная Путиным еще по Сирии.

Бретон-Гордон подчеркивает, что Европа сейчас – последняя надежда на остановку российской агрессии. 

"Если Украина хочет выжить как суверенное государство, это произойдет благодаря решительным действиям европейцев", – отмечает он.

При этом обозреватель критикует тех, кто верит в то, что Путин остановится после Украины. Он напоминает о нарушении Россией Будапештского меморандума 1994 года и лживых заявлениях Путина перед вторжением в 2022 году. 

"Верить диктатору сейчас – значит игнорировать уроки новейшей истории", – резюмирует автор.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский рассказал журналистам о деталях мирного плана, обсуждаемого Украиной, США и Россией уже второй месяц. По его словам, документ состоит из 20 основных пунктов и сопровождается рядом дополнительных соглашений по отдельным направлениям.



Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/12/23/ukraine-war-europe-air-defence-christmas-truce/
