Президент США Дональд Трамп виступив із гучною заявою щодо посилення обороноздатності країни та своєї ролі у світовій безпеці. Він наголосив, що Сполучені Штати залишаються найпотужнішою державою, і цей статус підкріплюється безпрецедентним оновленням збройних сил.

Трамп зробив заяву про ядерну війну між Україною та Росією

"Сполучені Штати – найпотужніша країна у світі. Я повністю відновив її армію протягом свого першого терміну, включаючи нову та багато відновлених ядерних озброєнь. Я також додав Космічні сили, і тепер продовжую відновлювати наші збройні сили на рівні, небаченому раніше", — зазначив Трамп.

Нова ера флоту та ядерна стратегія

Особливу увагу Трамп приділив військово-морському флоту, анонсувавши повернення лінкорів у сучасному, значно потужнішому виконанні.

"Ми навіть додаємо лінкори, які в 100 разів потужніші за ті, що борознили моря під час Третьої світової війни – Айова, Міссурі, Алабама та інші", — заявив він.

Також політик підняв питання контролю над ядерним озброєнням. Він висловив скепсис щодо поточної угоди "Новий СНО" (START), назвавши її "погано укладеною" та такою, що грубо порушується. Замість неї Трамп пропонує створити новий фундаментальний документ.

"Нам слід, щоб наші ядерні експерти працювали над новим, вдосконаленим та модернізованим договором, який може діяти ще довго", — підкреслив президент.

Миротворчі зусилля

Дональд Трамп наголосив на своїй ролі у запобіганні глобальним конфліктам, згадавши найбільш гарячі точки планети, де, за його словами, вдалося уникнути ядерної ескалації.

"Я запобіг ядерним війнам, що спалахнули по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, Росією та Україною", — резюмував він у своєму зверненні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп прокоментував статтю у New York Times, яка була присвячена його роздумам про сенс життя. Політик висловив скептицизм щодо своєї "путівки" до раю.