Трамп сделал заявление о ядерной войне между Украиной и Россией
Трамп сделал заявление о ядерной войне между Украиной и Россией

Мощнее кораблей Третьей мировой: Трамп заявил о масштабном перевооружении и новой роли США в мире

5 февраля 2026, 21:36
Автор:
Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением об усилении обороноспособности страны и своей роли в мировой безопасности. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются самым мощным государством и этот статус подкрепляется беспрецедентным обновлением вооруженных сил.

"Соединенные Штаты – самая мощная страна в мире. Я полностью восстановил ее армию в течение первого срока, включая новую и много восстановленных ядерных вооружений. Я также добавил Космические силы, и теперь продолжаю восстанавливать наши вооруженные силы на невиданном ранее уровне", — отметил Трамп.

Новая эра флота и ядерная стратегия

Особое внимание Трамп уделил военно-морскому флоту, анонсировав возвращение линкоров в современном, более мощном исполнении.

"Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее бороздящих моря во время Третьей мировой войны – Айова, Миссури, Алабама и другие", — заявил он.

Также политик поднял вопрос контроля над ядерным вооружением. Он выразил скепсис относительно текущего соглашения "Новый СНВ" (START), назвав его "плохо заключенным" и грубо нарушаемым. Вместо нее Трамп предлагает создать новый фундаментальный документ.

"Нам следует, чтобы наши ядерные эксперты работали над новым, усовершенствованным и модернизированным договором, который может действовать еще долго", — подчеркнул президент.

Миротворческие усилия

Дональд Трамп отметил свою роль в предотвращении глобальных конфликтов, вспомнив наиболее горячие точки планеты, где, по его словам, удалось избежать ядерной эскалации.

"Я предотвратил ядерные войны, вспыхнувшие по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, Россией и Украиной", — резюмировал он в своем обращении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп прокомментировал статью в New York Times, посвященную его размышлениям о смысле жизни. Политик выразил скептицизм по поводу своей "путевки" в рай.



