Трамп зробив нову заяву про терміни завершення війни в Україні

Кравцев Сергей
Бойові дії в Україні мають припинитися найближчим часом. Адже це "жахлива кривава бійня", найбільша з часів Другої світової війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю GB News заявив президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Американський лідер зазначив, що він думав, що має дуже добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.
За його словами, у тому числі й тому він дотримувався думки, що врегулювання війни в Україні буде "легким завданням", адже "раніше залагоджував великі конфлікти, які тривали десятиліття, лише за кілька днів".
Під час бесіди він зазначив, що чув, як багато людей критикували Трампа за те, що той розмовляв із Путіним. При цьому Венс пояснив мотив цих розмов.