Бойові дії в Україні мають припинитися найближчим часом. Адже це "жахлива кривава бійня", найбільша з часів Другої світової війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю GB News заявив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Це жахлива кривава бійня, найбільша з часів Другої світової. Ми давимо на них через Індію і нафту, інші країни теж виходять, тому що, коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро. За останній місяць 25 тисяч військових було вбито з обох сторін".

Американський лідер зазначив, що він думав, що має дуже добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, у тому числі й тому він дотримувався думки, що врегулювання війни в Україні буде "легким завданням", адже "раніше залагоджував великі конфлікти, які тривали десятиліття, лише за кілька днів".

"Навіть Індія та Пакистан – ядерні держави – були на межі великої війни. Я сказав їм: якщо воюватимете, не буде торгових угод. І за 48 годин ми залагодили конфлікт", — додав глава Білого дому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — діалог президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним необхідний для того, щоб закінчити війну в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Fox News заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

Під час бесіди він зазначив, що чув, як багато людей критикували Трампа за те, що той розмовляв із Путіним. При цьому Венс пояснив мотив цих розмов.

"Не обов'язково погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну, але, якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також маєте розмови з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією", — сказав він.



