Трамп сделал новое заявление о сроках завершения войны в Украине

Боевые действия в Украине должны прекратиться в ближайшее время. Ведь это "ужасная кровавая бойня", самая большая со времен Второй мировой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью GB News заявил президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Американский лидер отметил, что он думал, что у него очень хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.
По его словам, в том числе и поэтому он придерживался мнения, что урегулирование войны в Украине будет "легкой задачей", ведь "раньше улаживал большие конфликты, которые длились десятилетиями, всего за несколько дней".
Читайте также на портале "Комментарии" — диалог президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы закончить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В ходе беседы он отметил, что слышал, как многие люди критиковали Трампа за то, что тот разговаривал с Путиным. При этом Вэнс объяснил мотив этих разговоров.