Трамп сделал новое заявление о сроках завершения войны в Украине

Боевые действия в Украине должны прекратиться в ближайшее время. Ведь это "ужасная кровавая бойня", самая большая со времен Второй мировой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью GB News заявил президент США Дональд Трамп.

"Это ужасная кровавая бойня, самая большая со времен Второй мировой. Мы давим на них через Индию и нефть, другие страны тоже выходят, потому что, когда Россия продает нефть, она имеет деньги действовать. Думаю, мы это решим. Надеюсь, скоро. За последний месяц 25 тысяч военных было убито с обеих сторон, примерно поровну", — высказался Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что он думал, что у него очень хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, в том числе и поэтому он придерживался мнения, что урегулирование войны в Украине будет "легкой задачей", ведь "раньше улаживал большие конфликты, которые длились десятилетиями, всего за несколько дней".

"Даже Индия и Пакистан – ядерные державы – были на грани большой войны. Я сказал им: если будете воевать, не будет торговых соглашений. И за 48 часов мы уладили конфликт", — добавил глава Белого дома.

В ходе беседы он отметил, что слышал, как многие люди критиковали Трампа за то, что тот разговаривал с Путиным. При этом Вэнс объяснил мотив этих разговоров.

"Не обязательно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но, если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговора с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией", — сказал он.



