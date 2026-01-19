logo_ukra

Трамп знову зіграв на руку Путіну: розкритоо надзвичайну загрозу через конфлікт США і ЄС
Трамп знову зіграв на руку Путіну: розкритоо надзвичайну загрозу через конфлікт США і ЄС

Кремль виграє від суперечки США і Європи через Гренландію, що відвертає увагу від України

19 січня 2026, 10:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп загострює увагу на Гренландії, висловлюючи ідеї щодо її купівлі або анексії, що викликало значний спротив з боку європейських країн. Політичні експерти зазначають, що такі заяви американського лідера не лише підштовхують трансатлантичних партнерів до суперечок, а й створюють сприятливий фон для Кремля, який прагне використовувати будь-які розбіжності між Заходом для власної вигоди.

Трамп знову зіграв на руку Путіну: розкритоо надзвичайну загрозу через конфлікт США і ЄС

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: 24 Канал

Місцеві жителі Гренландії вже відчули тиск і емоційно реагують на обговорення їхньої долі. Як розповів політичний експерт Андрій Городницький, багато людей не очікували, що їхній регіон стане предметом серйозних міжнародних дискусій, що викликає хвилювання та тривогу серед населення.

Кремль уважно стежить за цим конфліктом і зацікавлений, щоб суперечки між США та Європою розросталися. Росіяни сподіваються, що будь-які торгові чи політичні конфлікти між ключовими союзниками України послаблять їхню координацію і стратегічну ефективність. У випадку торговельних суперечок це може призвести до зниження виробництва в Європі та ослаблення фінансових позицій ЄС.

Трамп не лише підкреслив наміри щодо Гренландії, а й заявив про можливе запровадження додаткових мит для країн, які підтримують острів. Цей крок зустрів опір восьми членів НАТО, серед яких Велика Британія, Франція та Німеччина. Вони закликали до діалогу та збереження трансатлантичних відносин, попереджаючи, що конфронтація може мати серйозні економічні та політичні наслідки.

Особливо небезпечним для Європи є те, що Німеччина є одним із фінансових двигунів ЄС та активно розвиває військово-промисловий комплекс. Будь-які суперечки з США через Гренландію можуть підірвати стабільність фінансів і промисловості Євросоюзу, що стратегічно вигідно Росії.

Як вже писали "Коментарі", міністр енергетики України Денис Шмигаль провів робочу зустріч із правлінням НЕК "Укренерго", під час якої обговорювали нагальні завдання для стабільного функціонування енергосистеми. За словами Шмигаля, пріоритетом є посилення можливостей імпорту електроенергії, особливо через міждержавні інтерконектори на кордонах із країнами ЄС. Міністр наголосив, що очікує на швидке впровадження цих рішень для забезпечення безперебійного постачання електроенергії.



Джерело: https://24tv.ua/geopolitics/ssha-hochut-zahopiti-grenlandiyu-yaka-vigoda-rosiyi-vid-tsogo_n2991648
