Президент США Дональд Трамп заостряет внимание на Гренландии, выражая идеи относительно ее покупки или аннексии, что вызвало значительное сопротивление со стороны европейских стран. Политические эксперты отмечают, что такие заявления американского лидера не только подталкивают трансатлантических партнеров к спорам, но и создают благоприятный фон для Кремля, стремящегося использовать разногласия между Западом для собственной выгоды.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Местные жители Гренландии уже ощутили давление и эмоционально реагируют на обсуждение их судьбы. Как рассказал политический эксперт Андрей Городницкий, многие не ожидали, что их регион станет предметом серьезных международных дискуссий, что вызывает волнение и тревогу среди населения.

Кремль внимательно следит за этим конфликтом и заинтересован в том, чтобы споры между США и Европой разрастались. Россияне надеются, что любые торговые или политические конфликты между ключевыми союзниками Украины ослабят их координацию и стратегическую эффективность. В случае торговых споров это может привести к снижению производства в Европе и ослаблению финансовых позиций ЕС.

Трамп не только подчеркнул намерения по Гренландии, но и заявил о возможном введении дополнительных пошлин для стран, поддерживающих остров. Этот шаг встретил сопротивление восьми членов НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию. Они призывали к диалогу и сохранению трансатлантических отношений, предупреждая, что конфронтация может иметь серьезные экономические и политические последствия.

Особенно опасно для Европы то, что Германия является одним из финансовых двигателей ЕС и активно развивает военно-промышленный комплекс. Любые споры с США из-за Гренландии могут подорвать стабильность финансов и промышленности Евросоюза, что стратегически выгодно России.

