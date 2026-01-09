logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп знову зіграв на руку Путіну: це рішення США створить хаос у світі
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп знову зіграв на руку Путіну: це рішення США створить хаос у світі

У разі силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами це стане грубим порушенням міжнародного права та спровокує серйозні розбіжності всередині НАТО

9 січня 2026, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Погрози Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії у Данії виглядають вкрай абсурдно та небезпечно, адже у разі їх реалізації це означатиме фактичний демонтаж усієї системи міжнародного права. Таку оцінку озвучив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Трамп знову зіграв на руку Путіну: це рішення США створить хаос у світі

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що Сполученим Штатам ніхто не заважає посилювати свою військову присутність на острові — розширювати вже існуючу авіабазу або навіть зводити нові об’єкти. Проте, за словами дипломата, Трамп наполягає саме на встановленні політичного та територіального контролю над Гренландією, що є принципово іншим рівнем дій.

Огризко звертає увагу на критичний аспект: якщо держава, яка фактично відіграє провідну роль у НАТО, застосує силу проти території іншого члена Альянсу, то постає питання про сам сенс існування цього блоку. Подібний розвиток подій, переконаний він, стане справжнім подарунком для Володимира Путіна, адже підірве єдність Заходу. Ситуацію навколо Гренландії дипломат називає вкрай дивною та тривожною.

"Якщо ти силою змінюєш міжнародні кордони, то повертаєшся в 19 століття зі зброєю 21 століття", — підкреслив Огризко.

На його думку, така поведінка США може стати сигналом для європейських держав про необхідність створення власного оборонного об’єднання — аналога НАТО. Водночас до нього мають увійти лише ті країни, які реально готові захищатися у разі воєнної загрози. Дипломат наголошує: серйозна підготовка до війни часто є найкращим способом її уникнути, адже агресор не ризикне нападати.

Як вже писали "Коментарі", Дональд Трамп фактично "дав зелене світло" для просування двопартійної ініціативи щодо запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Про це публічно повідомив американський сенатор Ліндсі Грем, наголосивши на стратегічному значенні цього кроку для зовнішньої політики США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини