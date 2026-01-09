Трамп знову зіграв на руку Путіну: це рішення США створить хаос у світі

Погрози Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії у Данії виглядають вкрай абсурдно та небезпечно, адже у разі їх реалізації це означатиме фактичний демонтаж усієї системи міжнародного права. Таку оцінку озвучив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що Сполученим Штатам ніхто не заважає посилювати свою військову присутність на острові — розширювати вже існуючу авіабазу або навіть зводити нові об’єкти. Проте, за словами дипломата, Трамп наполягає саме на встановленні політичного та територіального контролю над Гренландією, що є принципово іншим рівнем дій.

Огризко звертає увагу на критичний аспект: якщо держава, яка фактично відіграє провідну роль у НАТО, застосує силу проти території іншого члена Альянсу, то постає питання про сам сенс існування цього блоку. Подібний розвиток подій, переконаний він, стане справжнім подарунком для Володимира Путіна, адже підірве єдність Заходу. Ситуацію навколо Гренландії дипломат називає вкрай дивною та тривожною.

"Якщо ти силою змінюєш міжнародні кордони, то повертаєшся в 19 століття зі зброєю 21 століття", — підкреслив Огризко.

На його думку, така поведінка США може стати сигналом для європейських держав про необхідність створення власного оборонного об’єднання — аналога НАТО. Водночас до нього мають увійти лише ті країни, які реально готові захищатися у разі воєнної загрози. Дипломат наголошує: серйозна підготовка до війни часто є найкращим способом її уникнути, адже агресор не ризикне нападати.

Як вже писали "Коментарі", Дональд Трамп фактично "дав зелене світло" для просування двопартійної ініціативи щодо запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Про це публічно повідомив американський сенатор Ліндсі Грем, наголосивши на стратегічному значенні цього кроку для зовнішньої політики США.