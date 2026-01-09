Трамп снова сыграл на руку Путину: это решение США создаст хаос в мире

Угрозы Дональда Трампа по поводу возможного захвата Гренландии в Дании выглядят крайне абсурдно и опасно, ведь в случае их реализации это будет означать фактический демонтаж всей системы международного права. Такую оценку озвучил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что Соединенным Штатам никто не мешает усугублять свое военное присутствие на острове — расширять уже существующую авиабазу или даже возводить новые объекты. Однако, по словам дипломата, Трамп настаивает на установлении политического и территориального контроля над Гренландией, что является принципиально иным уровнем действий.

Огрызко обращает внимание на критический аспект: если государство, фактически играющее ведущую роль в НАТО, применит силу против территории другого члена Альянса, то возникает вопрос о самом смысле существования этого блока. Подобное развитие событий, уверен он, станет настоящим подарком для Владимира Путина, ведь подорвет единство Запада. Ситуацию вокруг Гренландии дипломат называет очень странной и тревожной.

"Если ты силой меняешь международные границы, то возвращаешься в 19 век с оружием 21 века", — подчеркнул Огрызко.

По его мнению, такое поведение США может стать сигналом европейских государств о необходимости создания собственного оборонного объединения — аналога НАТО. В то же время, в него должны войти только те страны, которые реально готовы защищаться в случае военной угрозы. Дипломат отмечает: серьезная подготовка к войне часто является лучшим способом ее избежать, ведь агрессор не рискнет нападать.

Как уже писали "Комментарии", Дональд Трамп фактически "дал зеленый свет" для продвижения двухпартийной инициативы по введению новых санкций против Российской Федерации. Об этом публично сообщил американский сенатор Линдси Грэм, отметив стратегическое значение этого шага для внешней политики США.