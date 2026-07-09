Трамп знову жорстко зрадить Україну: озвучено попередження про страшний план Кремля

Росія продовжує шукати способи вплинути на президента США Дональда Трампа, щоб схилити його до рішень, вигідних Кремлю. Для цього Москва використовуватиме військовий, політичний та економічний тиск. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, першим аргументом Кремля залишаються масовані удари по Україні. Саме під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського Росія різко посилила атаки на Київ.

"Путін намагається продемонструвати, що Росія зберігає військову ініціативу. Навіть у день зустрічі Трампа і Зеленського – ударами по Києву. Такої інтенсивності ударів по українській столиці, як зараз, давно не було", – сказав Фесенко.

Політолог вважає, що таким чином Путін прагне переконати Трампа, що Росія здатна продовжувати війну.

"Путін прагне продемонструвати Трампу, що Росія не програє війну і існує ризик подальшої ескалації", – наголосив він.

Другим інструментом, за словами Фесенка, стануть неофіційні канали впливу через людей із найближчого оточення Трампа та інформаційні маніпуляції.

"Тобто Росія діятиме через інтриги: таємно росіяни намагатимуться налаштувати Трампа проти України. Такий механізм працював минулого року, і, гадаю, зараз його знову спробують використати", – зазначив експерт.

Ще одним козирем Кремля може стати пропозиція масштабної ресурсної угоди зі США.

"У Росії теж є що запропонувати Штатам... пропонуватимуть йому набагато масштабнішу ресурсну угоду між США та Росією. Але виключно за умови, що Україна піде на поступки Росії під час мирних переговорів", – пояснив Фесенко.

На його думку, Москва робитиме ставку не лише на військовий тиск, а й на особистий вплив на Трампа та його прагматичний інтерес до великих економічних проєктів.

Як вже писали "Коментарі", погіршення економічної ситуації в Росії, регулярні удари по нафтопереробних заводах і дедалі частіші атаки на території країни змушують усе більше росіян замислюватися над необхідністю завершення війни. Водночас масові протести поки що залишаються малоймовірними через жорстку систему репресій, яка роками вибудовувалася Кремлем. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловила секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.