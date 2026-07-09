Трамп снова жестко предаст Украину: озвучено предупреждение о страшном плане Кремля

Россия продолжает искать способы повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы склонить его к решениям, выгодным Кремлю. Для этого Москва будет использовать военное, политическое и экономическое давление. Такое мнение в интервью Главреду высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам эксперта, первым аргументом Кремля остаются массированные удары по Украине. Именно во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Россия резко усилила атаки на Киев.

"Путин пытается продемонстрировать, что Россия сохраняет военную инициативу. Даже в день встречи Трампа и Зеленского – ударами по Киеву. Такой интенсивности ударов по украинской столице, как сейчас, давно не было", – сказал Фесенко.

Политолог считает, что таким образом Путин стремится убедить Трампа в том, что Россия способна продолжать войну.

"Путин стремится продемонстрировать Трампу, что Россия не проигрывает войну и существует риск дальнейшей эскалации", – подчеркнул он.

Вторым инструментом, по словам Фесенко, станут неофициальные каналы влияния через людей из ближайшего окружения Трампа и информационные манипуляции.

"То есть Россия будет действовать из-за интриг: тайно россияне будут пытаться настроить Трампа против Украины. Такой механизм работал в прошлом году, и, думаю, сейчас его снова попытаются использовать", – отметил эксперт.

Еще одним козырем Кремля может стать предложение масштабного ресурсного соглашения с США.

"У России тоже есть что предложить Штатам... будут предлагать ему более масштабное ресурсное соглашение между США и Россией. Но исключительно при условии, что Украина пойдет на уступки России во время мирных переговоров", — пояснил Фесенко.

По его мнению, Москва будет делать ставку не только на военное давление, но и на личное влияние на Трампа и его прагматичный интерес к крупным экономическим проектам.

Как уже писали "Комментарии", ухудшение экономической ситуации в России, регулярные удары по нефтеперерабатывающим заводам и усиливающиеся атаки на территории страны заставляют все больше россиян задумываться над необходимостью завершения войны. В то же время массовые протесты пока остаются маловероятными из-за жесткой системы репрессий, которая годами выстраивалась Кремлем. Такое мнение в интервью Главреду высказала секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.