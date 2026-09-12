Трамп знайшов «винних» у війні: чому його п’ять слів можуть дорого коштувати Україні

На питання "чому війна досі не закінчилась" у Трампа є відповідь на пʼять слів: "двоє людей, які ненавидять одне одного". Він сказав це журналістам перед вильотом у Даллас, одразу після годинної розмови з Путіним, і додав, що розмова була "чудова", Путін "хоче укласти угоду", а "якби Зеленський теж хотів, було б дуже добре". Фразу вже підхопила стрічка, і не лише американська. Вона зручна: у ній є психологія, двоє впертих чоловіків і мудрий посередник, який стоїть між ними на рівній відстані, але саме рівна відстань тут і є проблемою. Про це розповів доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Бо вимоги, з якими Віткофф і Кушнер повернулися з Москви, до ненависті стосунку не мають. Кремль хоче, щоб Україна вийшла з тієї частини Донеччини, яку російська армія не змогла взяти силою. Хоче "усунення корінних причин", що в перекладі з кремлівської означає обмеження армії й суверенітету", – зазначив експерт.

Він продовжує, а цього тижня Путін в Індії додав ще пункт: європейські війська в Україні після припинення вогню "означають війну з Росією", тобто гарантії безпеки, на які погодились 26 країн коаліції охочих, теж пропонують прибрати зі столу. Жодну з цих вимог не задовольнити симпатією. Їх або приймають, або ні.

Ігор Петренко зауважує, Зеленський того ж тижня на YES говорив мовою, в якій особистого немає взагалі: розблокувати Чорне море, домовитись про енергетичне перемирʼя, "яке захистить енергетичну інфраструктуру обох країн", продовжити обміни й повернення дітей, і вже після цього тристороння зустріч. Це список кроків, а не список образ. Щоб його виконати, Путіна не треба любити. Його треба зупинити на конкретних пунктах.

"Навіщо тоді Трампу "ненависть"? Тому що особисте пояснення дає посереднику те, чого не дає структурне: вихід без поразки. Якщо війну тримають вимоги Кремля, то провал переговорів – це провал тиску на Кремль, і питання до Вашингтона, чому тиску не було. Якщо війну тримає взаємна неприязнь, посередник зробив усе, що міг, а винні двоє, порівну. До 3 листопада ця формула ще й ділить відповідальність так, що жодна її частина не падає на Білий дім. Чи Трамп сам у неї вірить, чи це заготовка на випадок, якщо "прорив за час президентства" не станеться, я не знаю. Для нас різниці майже немає", – зазначив експерт.

Ігор Петренко наголошує, різниця в іншому. Симетрична рамка означає, що поступок чекатимуть від обох, а домагатимуться від того, кому їх легше навʼязати. Коли Зеленський наприкінці місяця повезе у Вашингтон зимовий пакет, він приїде до посередника, який уже вирішив, що війна – це сварка. Завдання Києва цієї осені – повернути розмову до пунктів: Донеччина, армія, гарантії, енергетика. На пункти можна відповідати. На діагноз "ненавидять" відповіді не існує, і саме тому його поставили.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путіну доповідали не те: як Кремль міг пропустити найважливіший контрудар ЗСУ.



