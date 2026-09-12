Трамп нашел «виновных» в войне: почему его пять слов могут дорого стоить Украине

На вопрос "почему война до сих пор не закончилась" у Трампа есть ответ на пять слов: "двое ненавидящих друг друга людей". Он сказал это журналистам перед вылетом в Даллас, сразу после часового разговора с Путиным, и добавил, что разговор был "отличный", Путин "хочет заключить соглашение", а "если бы Зеленский тоже хотел, было бы очень хорошо". Фразу уже подхватила лента и не только американская. Она удобна: в ней есть психология, двое упрямых мужчин и мудрый посредник, стоящий между ними на равном расстоянии, но самое равное расстояние здесь и есть проблема. Об этом рассказал доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Так как требования, с которыми Виткофф и Кушнер вернулись из Москвы, к ненависти отношения не имеют. Кремль хочет, чтобы Украина вышла из той части Донбасса, которую российская армия не смогла взять силой. Хочет "устранение коренных причин", что в переводе с кремлевского означает ограничение армии и суверенитета", – отметил эксперт.

Он продолжает, а на этой неделе Путин в Индии добавил еще пункт: европейские войска в Украине после прекращения огня "означают войну с Россией", то есть гарантии безопасности, на которые согласились 26 стран коалиции желающих, тоже предлагают убрать со стола. Ни одно из этих требований не удовлетворить симпатией. Их либо принимают, либо нет.

Игорь Петренко отмечает, что Зеленский на той же неделе на YES говорил на языке, в котором личного нет вообще: разблокировать Черное море, договориться об энергетическом перемирии, "защитившем энергетическую инфраструктуру обеих стран", продолжить обмены и возвращение детей, и уже после этого трехсторонняя встреча. Это список шагов, а не список оскорблений. Чтобы его выполнить, Путина не нужно любить. Его нужно остановить на конкретных пунктах.

"Зачем тогда Трампу "ненависть"? Потому что личное объяснение дает посреднику то, что не дает структурное: выход без поражения. Если войну держат требования Кремля, то провал переговоров – это провал давления на Кремль и вопрос к Вашингтону, почему давления не было. Если войну держит взаимная неприязнь, посредник сделал все, что мог, а должны двое поровну. До 3 ноября эта формула еще и разделяет ответственность так, что ни одна ее часть не падает на Белый дом. Или Трамп сам в нее верит, или это заготовка на случай, если "прорыв за время президентства" не произойдет, я не знаю. Для нас разницы почти нет", – отметил эксперт.

Игорь Петренко отмечает, что разница в другом. Симметричная рамка означает, что уступок будут ждать от обоих, а добиваться того, кому их легче навязать. Когда Зеленский в конце месяца повезет в Вашингтон зимний пакет, он приедет к посреднику, который решил, что война – это ссора. Задача Киева этой осенью – вернуть разговор в пункты: Донетчина, армия, гарантии, энергетика. На пункты можно отвечать. На диагноз "ненавидящие" ответы не существует, и именно поэтому его поставили.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путину докладывали не то, как Кремль мог пропустить важнейший контрудар ВСУ.



