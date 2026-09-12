Трамп нашел «виновных» в войне: почему его пять слов могут дорого стоить Украине

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Кравцев Сергей
На вопрос "почему война до сих пор не закончилась" у Трампа есть ответ на пять слов: "двое ненавидящих друг друга людей". Он сказал это журналистам перед вылетом в Даллас, сразу после часового разговора с Путиным, и добавил, что разговор был "отличный", Путин "хочет заключить соглашение", а "если бы Зеленский тоже хотел, было бы очень хорошо". Фразу уже подхватила лента и не только американская. Она удобна: в ней есть психология, двое упрямых мужчин и мудрый посредник, стоящий между ними на равном расстоянии, но самое равное расстояние здесь и есть проблема. Об этом рассказал доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он продолжает, а на этой неделе Путин в Индии добавил еще пункт: европейские войска в Украине после прекращения огня "означают войну с Россией", то есть гарантии безопасности, на которые согласились 26 стран коалиции желающих, тоже предлагают убрать со стола. Ни одно из этих требований не удовлетворить симпатией. Их либо принимают, либо нет.
Игорь Петренко отмечает, что Зеленский на той же неделе на YES говорил на языке, в котором личного нет вообще: разблокировать Черное море, договориться об энергетическом перемирии, "защитившем энергетическую инфраструктуру обеих стран", продолжить обмены и возвращение детей, и уже после этого трехсторонняя встреча. Это список шагов, а не список оскорблений. Чтобы его выполнить, Путина не нужно любить. Его нужно остановить на конкретных пунктах.
Игорь Петренко отмечает, что разница в другом. Симметричная рамка означает, что уступок будут ждать от обоих, а добиваться того, кому их легче навязать. Когда Зеленский в конце месяца повезет в Вашингтон зимний пакет, он приедет к посреднику, который решил, что война – это ссора. Задача Киева этой осенью – вернуть разговор в пункты: Донетчина, армия, гарантии, энергетика. На пункты можно отвечать. На диагноз "ненавидящие" ответы не существует, и именно поэтому его поставили.
Также издание "Комментарии" сообщало – Путину докладывали не то, как Кремль мог пропустить важнейший контрудар ВСУ.