Трамп знайшов спосіб остаточно поставити Україну на коліна: тривожна заява

Нещодавній антикорупційний скандал у енергетичній сфері України може негативно позначитися на позиціях Києва у переговорах з адміністрацією Дональда Трампа. США потенційно можуть використати це для того, щоб схилити українську сторону до невигідних умов завершення війни з Росією. Кремль також намагається скористатися ситуацією у своїх інтересах. Політолог Ігор Чаленко розповів, що українські антикорупційні органи виконують свою роботу належним чином. Проте їхні розслідування створюють привід для США трактувати це так, ніби Україна як держава не готова до конструктивних домовленостей, і внаслідок цього вести переговори без неї.

Фото: з відкритих джерел

За словами Чаленка, акцентування на корупції в Україні під час переговорів є деструктивним, адже США самі стикаються з внутрішніми проблемами та скандалами, які підривають довіру до влади та підтримку адміністрації Трампа.

Політолог також зазначив, що повідомлення колишнього посла США в Росії Майкла Мак-Фола підтверджує, що корупційна вертикаль в Україні не є більшою, ніж у США. Європейські партнери, у свою чергу, відзначають ефективність НАБУ та САП, що свідчить про важливість подальших реформ.

Попри це, існує велика ймовірність тиску на голову української делегації Рустема Умєрова під час переговорів із США щодо завершення війни, оскільки він є свідком у антикорупційній справі в енергетичній сфері.

Чаленко наголосив, що в сукупності ці фактори створюють важелі впливу на позиції Києва та його європейських партнерів. США можуть сигналізувати Європі про нібито недоцільність підтримки України через корупційні проблеми всередині країни. Також цьому сприяє Росія, про що свідчать останні виступи Путіна, де він часто акцентує на корупції та її наслідках.

Метою таких дій є створення передумов для витіснення України з переговорного процесу, щоб Київ втратив суб’єктність. Водночас зараз саме посилення суб’єктності України є критично важливим, адже в США можуть бути наміри домовлятися з Росією за рахунок українських інтересів.

Чаленко підкреслив, що цього не можна допустити, оскільки більшість американських виборців підтримують тиск на Кремль і сприяння Україні, незважаючи на наявні проблеми з корупцією.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 2 грудня РФ завдала масованого удару дронами по південних районах Одещини. Мішенню знову стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.