Трамп нашел способ окончательно поставить Украину на колени: тревожное заявление

Недавний антикоррупционный скандал в энергетической сфере Украины может негативно отразиться на позициях Киева в переговорах с администрацией Дональда Трампа. США могут использовать это для того, чтобы склонить украинскую сторону к невыгодным условиям завершения войны с Россией. Кремль также пытается воспользоваться ситуацией в своих интересах. Политолог Игорь Чаленко рассказал, что украинские антикоррупционные органы выполняют свою работу должным образом. Однако их расследования создают повод для США трактовать это так, будто Украина, как государство, не готова к конструктивным договоренностям, и в результате вести переговоры без нее.

По словам Чаленко, акцентирование на коррупции в Украине во время переговоров деструктивно, ведь США сами сталкиваются с внутренними проблемами и скандалами, которые подрывают доверие к власти и поддержку администрации Трампа.

Политолог также отметил, что сообщение бывшего посла США в России Майкла Мак-Фола подтверждает, что коррупционная вертикаль в Украине не больше, чем в США. Европейские партнеры, в свою очередь, отмечают эффективность НАБУ и САП, что свидетельствует о важности дальнейших реформ.

Несмотря на это, существует большая вероятность давления на главу украинской делегации Рустема Умерова во время переговоров с США по завершению войны, поскольку он является свидетелем по антикоррупционному делу в энергетической сфере.

Чаленко подчеркнул, что в совокупности эти факторы создают рычаги влияния на позиции Киева и его европейских партнеров. США могут сигнализировать Европе о якобы нецелесообразности поддержки Украины из-за коррупционных проблем внутри страны. Также этому способствует Россия, о чем свидетельствуют последние выступления Путина, где он часто акцентирует внимание на коррупции и ее последствиях.

Целью таких действий является создание предпосылок для вытеснения Украины из переговорного процесса, чтобы Киев потерял субъектность. В то же время сейчас именно усиление субъектности Украины критически важно, ведь в США могут быть намерения договариваться с Россией за счет украинских интересов.

Чаленко подчеркнул, что этого нельзя допустить, поскольку большинство американских избирателей поддерживают давление на Кремль и содействие Украине, несмотря на существующие проблемы с коррупцией.

