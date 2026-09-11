Трамп змусить Зеленського капітулювати перед Путіним: озвучено небезпечний сценарій для України

Прагнення президента США Дональда Трампа якомога швидше домогтися припинення війни може поставити Володимира Зеленського перед одним із найважчих політичних рішень за весь час повномасштабного вторгнення. Якщо у Вашингтоні дійдуть висновку, що швидка домовленість із Москвою важливіша за тривалий пошук прийнятного для всіх сторін компромісу, дипломатичний тиск може суттєво посилитися не лише на Кремль, а й на Київ. Особливо складною ситуація стане, якщо подальшу військову чи фінансову підтримку США почнуть пов’язувати з готовністю України погодитися на певні умови припинення бойових дій. Що робитиме Зеленський, якщо Вашингтон запропонує компроміс із Путіним, який Київ вважатиме неприйнятним, і чи зможе Україна відмовитися від такої угоди без критичних наслідків для підтримки США? Видання "Коментарі" з'ясувало думки трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, скоріше за все Володимир Зеленський не зможе ані категорично відхилити можливу пропозицію США, ані прийняти її без додаткових умов. Різке "ні" може ускладнити відносини з Вашингтоном, чия військова, розвідувальна та дипломатична підтримка залишається важливою для України. Водночас територіальні чи політичні поступки без надійних гарантій безпеки можуть спричинити серйозну внутрішню кризу. Тому Київ, імовірно, спробує змінити умови угоди: погодитися на припинення вогню без юридичного визнання окупованих територій російськими та вимагати гарантій від нового нападу.

Найнебезпечніша ситуація виникне, якщо Вашингтон прямо пов’яже подальшу допомогу з прийняттям певних умов миру. Тоді Україна постане перед складним вибором: відмова може коштувати частини американської підтримки, а згода на невигідну угоду — дозволити Росії використати паузу для відновлення сил і підготовки нової агресії.

Чат-бот Copilot стверджує, що перший варіант для Зеленського — прийняти запропонований компроміс, якщо він дозволить зупинити бойові дії та скоротити людські втрати. Однак домовленість, яка передбачатиме територіальні або політичні поступки Росії, може створити серйозні ризики для суверенітету України та викликати гостру реакцію суспільства. Протилежний сценарій — відмовитися від неприйнятних умов і наполягати на тому, що поступки агресору не забезпечать стійкого миру. Така позиція може знайти підтримку всередині країни, але водночас загрожуватиме погіршенням відносин із Вашингтоном, якщо США наполягатимуть на швидкій угоді.

Найімовірнішим виглядає пошук проміжного варіанта. Київ може погодитися на переговори та навіть припинення вогню, одночасно відстоюючи принципові "червоні лінії": відсутність юридичного визнання російської окупації, збереження обороноздатності та отримання дієвих гарантій безпеки. .

Чат-бот Gemini припускає, що якщо Вашингтон посилить тиск на Київ із вимогою територіальних чи інших принципових поступок Росії, це може спричинити серйозну внутрішньополітичну кризу. Зеленському доведеться обирати між компромісом, який частина суспільства може вважати неприйнятним, і відмовою від американських вимог із ризиком погіршення відносин зі США. У разі скорочення американської підтримки одночасно різко зросте роль Європи. Велика Британія, країни Північної та Центрально-Східної Європи можуть бути змушені взяти на себе більшу частину фінансового й військового забезпечення України, а ЄС — прискорити розвиток власної оборонної промисловості та пошук додаткових джерел фінансування Києва.

Не менш складними можуть бути військові наслідки можливого скорочення допомоги США. Дефіцит окремих ракет для ППО, боєприпасів та інших критично важливих компонентів змусить Україну ще активніше адаптувати стратегію до власних ресурсів. Зростатиме значення українського виробництва зброї, безпілотників і далекобійних засобів, а також ударів по військовій логістиці та об’єктах, які забезпечують російські воєнні можливості.

Загалом усі три моделі ШІ вважають, що головне питання полягає не в тому, чи погодиться Зеленський на компроміс, а в його змісті. Тимчасове припинення вогню саме по собі може бути вигідним Україні, якщо воно не позбавляє державу можливості захищатися. Натомість угода, яка послабить ЗСУ, юридично закріпить російські завоювання або залишить Україну без реальних гарантій, здатна перетворити мир не на завершення війни, а лише на паузу перед новим конфліктом.

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