Трамп зізнався у фатальній помилці щодо війни в Україні: гучна заява

Президент США Дональд Трамп знову прокоментував війну в Україні, визнавши, що спочатку недооцінив складність конфлікту через власні добрі стосунки з Володимиром Путіним. Під час виступу в Південній Кореї 29 жовтня, повідомляє Bloomberg, Трамп зазначив, що спочатку він розраховував на швидке врегулювання війни, проте реальність виявилася значно складнішою.

Фото: з відкритих джерел

"Думав, що це буде легко. Але воно буде зроблено", – зазначив президент США, не уточнюючи конкретних планів щодо припинення бойових дій.

Раніше він неодноразово заявляв, що має здатність домовлятися з Росією і швидко завершити конфлікт, проте зараз конкретних кроків не назвав.

Його висловлювання викликали неоднозначну реакцію. Трамп часто уникав прямих засуджень російської агресії, натомість підкреслюючи власні дипломатичні можливості та необхідність миру. Такий підхід викликав критику серед частини експертів і політиків, які вважають, що президент США недооцінює складність ситуації та реальні ризики.

Водночас Дональд Трамп стверджує, що вже завершив вісім конфліктів у світі. До цього переліку він зарахував війни між Таїландом і Камбоджею, Індією та Пакистаном, Вірменією та Азербайджаном, Демократичною Республікою Конго та Руандою. Сюди він включив і війну між Росією та Україною, незважаючи на те, що бойові дії тривають.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 29 жовтня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, спричинивши серйозні наслідки для енергетичних та транспортних об’єктів регіону. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та компанія ДТЕК, попри активну роботу систем ППО, ворогу вдалося завдати шкоди, яка призвела до тимчасових перебоїв у постачанні електроенергії та ускладнила рух транспорту.