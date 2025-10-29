logo

НОВОСТИ

Трамп признался в роковой ошибке по поводу войны в Украине: громкое заявление

Трамп заявляет, что якобы завершил восемь мировых конфликтов, среди которых и война России против Украины, хотя фактические боевые действия там до сих пор продолжаются.

29 октября 2025, 10:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп снова прокомментировал войну в Украине, признав, что сначала недооценил сложность конфликта из-за собственных добрых отношений с Владимиром Путиным. Во время выступления в Южной Корее 29 октября, сообщает Bloomberg, Трамп отметил, что сначала он рассчитывал на скорейшее урегулирование войны, однако реальность оказалась значительно сложнее.

Фото: из открытых источников

"Думал, что это будет легко. Но оно будет сделано", — отметил президент США, не уточняя конкретные планы по прекращению боевых действий.

Ранее он неоднократно заявлял, что способен договариваться с Россией и быстро завершить конфликт, однако сейчас конкретных шагов не назвал.

Его выражения вызвали неоднозначную реакцию. Трамп часто избегал прямых осуждений российской агрессии, подчеркивая собственные дипломатические возможности и необходимость мира. Такой подход вызвал критику среди экспертов и политиков, которые считают, что президент США недооценивает сложность ситуации и реальные риски.

В то же время Дональд Трамп утверждает, что уже завершил восемь конфликтов в мире. В этот список он причислил войны между Таиландом и Камбоджей, Индией и Пакистаном, Арменией и Азербайджаном, Демократической Республикой Конго и Руандой. Сюда он включил и войну между Россией и Украиной, несмотря на то, что боевые действия продолжаются.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 29 октября российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области, повлекшие серьезные последствия для энергетических и транспортных объектов региона. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и компания ДТЭК, несмотря на активную работу систем ПВО, врагу удалось нанести ущерб, который привел к временным перебоям в поставках электроэнергии и осложнил движение транспорта.



