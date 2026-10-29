Трамп жорстко помститься Зеленському через провал з Путіним: українців попередили про катастрофу

Президент США Дональд Трамп може зіткнутися з нестачею дієвих важелів впливу на Кремль, щоб домогтися припинення війни на умовах, прийнятних для України. За таких обставин Вашингтон може спробувати посилити тиск на Київ, домагаючись від української влади поступок, вважає політичний оглядач Віталій Портников.

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За його словами, санкції США та європейських країн не дають очікуваного ефекту, оскільки Росія продовжує торгувати з державами, які не долучилися до обмежень. Зокрема, Китай закуповує російські енергоносії, тоді як західні економіки залежать від китайської продукції, комплектуючих і виробничих компонентів.

Ця взаємозалежність, вважає Портников, обмежує можливості Заходу посилювати економічний тиск на Москву. Навіть санкції проти російських партнерів можуть не дати бажаного результату, якщо Вашингтон не готовий тривалий час застосовувати їх усупереч власним економічним інтересам.

"Реальних інструментів впливу немає. Немає реального інструменту впливу і бажання, навіть якщо було б бажання", — заявив Портников, оцінюючи здатність американської адміністрації змусити Кремль змінити позицію.

Водночас оглядач звернув увагу на вплив українських ударів по російській економіці. За його оцінкою, відчутні проблеми для РФ пов’язані не лише із західними обмеженнями, а й з атаками на об’єкти, які забезпечують її військові можливості та енергетичний сектор.

"Росія почала зазнавати проблем не тоді, коли всі ці санкції Європейського Союзу і США були імплементовані, а тоді, коли Україна почала бити по її економіці", — наголосив Портников.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що зміни у правилах бронювання працівників не можуть замінити повноцінну реформу мобілізації в Україні. Держава досі не запропонувала комплексного рішення, яке охоплювало б проблеми проходження служби, демобілізації та самовільного залишення частин.