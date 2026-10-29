Трамп жестко отомстит Зеленскому из-за провала с Путиным: украинцев предупредили о катастрофе

Президент США Дональд Трамп может столкнуться с нехваткой действенных рычагов влияния на Кремль, чтобы добиться прекращения войны на условиях, приемлемых для Украины. В таких обстоятельствах Вашингтон может попытаться усилить давление на Киев, добиваясь от украинской власти уступок, считает политический обозреватель Виталий Портников.

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По его словам, санкции США и европейских стран не дают ожидаемого эффекта, поскольку Россия продолжает торговать с не приобщившимися к ограничениям государствами. В частности, Китай закупает российские энергоносители, в то время как западные экономики зависят от китайской продукции, комплектующих и производственных компонентов.

Эта взаимозависимость, считает Портников, ограничивает возможности Запада усиливать экономическое давление на Москву. Даже санкции против российских партнеров могут не дать желаемого результата, если Вашингтон не готов длительное время применять их вопреки своим экономическим интересам.

"Реальных инструментов влияния нет. Нет реального инструмента влияния и желания, даже если бы было желание", — заявил Портников, оценивая способность американской администрации заставить Кремль изменить позицию.

В то же время обозреватель обратил внимание на влияние украинских ударов по российской экономике. По его оценке, ощутимые проблемы для РФ связаны не только с западными ограничениями, но и с атаками на объекты, обеспечивающие ее военные возможности и энергетический сектор.

"Россия начала испытывать проблемы не тогда, когда все эти санкции Европейского Союза и США были имплементированы, а тогда, когда Украина начала бить по ее экономике", — подчеркнул Портников.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что изменения в правилах бронирования работников не могут заменить полноценную реформу мобилизации в Украине. Государство до сих пор не предложило комплексного решения, охватывающего проблемы прохождения службы, демобилизации и самовольного покидания частей.