Заяви Вашингтона щодо ударів по російському порту в Новоросійську викликали хвилю критики серед українських експертів. Політолог-міжнародник Іван Лозовий назвав реакцію США проявом подвійних стандартів. На його думку, позиція американської адміністрації свідчить про більш поблажливе ставлення до Москви, ніж про послідовну підтримку держави, яка стала жертвою повномасштабної агресії.

"Це зайвий доказ того, що адміністрація Трампа більше дружить із Путіним, із Росією, ніж, скажімо, займає нормальну позицію відносно того, аби допомагати чи бути на стороні жертви такої страшної агресії. Це доведено багатьма різними чинниками і фактами, і це один із них", — зазначив експерт.

Як повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, Сполучені Штати оголосили Києву демарш через атаки на порт у Новоросійську. У Вашингтоні вважають, що такі удари можуть зачіпати американські економічні інтереси. Зокрема йдеться про пошкодження інфраструктури Каспійський трубопровідний консорціум, де присутній капітал за участю США через казахстанський напрямок.

Водночас Лозовий звертає увагу, що Державний департамент США не робить гучних заяв щодо прямих атак російських військ на американські підприємства, які працюють на території України. На його переконання, така вибірковість у реакціях підриває довіру та створює враження нерівного підходу до сторін конфлікту.

Експерт наголошує: якщо союзники декларують підтримку України, то вона має бути послідовною як у політичних заявах, так і в оцінці воєнних дій, що безпосередньо впливають на економічні інтереси різних держав.

