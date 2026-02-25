logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп здав Україну Путіну: розкрито шокуючий момент демаршу США до України
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп здав Україну Путіну: розкрито шокуючий момент демаршу США до України

Державний департамент США не коментує прямі атаки російських військ на американські підприємства в Україні, підкреслює Іван Лозовий

25 лютого 2026, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заяви Вашингтона щодо ударів по російському порту в Новоросійську викликали хвилю критики серед українських експертів. Політолог-міжнародник Іван Лозовий назвав реакцію США проявом подвійних стандартів. На його думку, позиція американської адміністрації свідчить про більш поблажливе ставлення до Москви, ніж про послідовну підтримку держави, яка стала жертвою повномасштабної агресії.

Трамп здав Україну Путіну: розкрито шокуючий момент демаршу США до України

Фото: з відкритих джерел

"Це зайвий доказ того, що адміністрація Трампа більше дружить із Путіним, із Росією, ніж, скажімо, займає нормальну позицію відносно того, аби допомагати чи бути на стороні жертви такої страшної агресії. Це доведено багатьма різними чинниками і фактами, і це один із них", — зазначив експерт. 

Як повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, Сполучені Штати оголосили Києву демарш через атаки на порт у Новоросійську. У Вашингтоні вважають, що такі удари можуть зачіпати американські економічні інтереси. Зокрема йдеться про пошкодження інфраструктури Каспійський трубопровідний консорціум, де присутній капітал за участю США через казахстанський напрямок.

Водночас Лозовий звертає увагу, що Державний департамент США не робить гучних заяв щодо прямих атак російських військ на американські підприємства, які працюють на території України. На його переконання, така вибірковість у реакціях підриває довіру та створює враження нерівного підходу до сторін конфлікту.

Експерт наголошує: якщо союзники декларують підтримку України, то вона має бути послідовною як у політичних заявах, так і в оцінці воєнних дій, що безпосередньо впливають на економічні інтереси різних держав.

Як вже писали "Коментарі", Європейський Союз зробив важливий крок для підтримки фінансової стабільності України на найближчі два роки, забезпечуючи країну необхідними гарантіями для протистояння наслідкам війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини