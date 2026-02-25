Трамп сдал Украину Путину: раскрыт шокирующий момент демарша США в Украину

Заявления Вашингтона по ударам по российскому порту в Новороссийске вызвали волну критики среди украинских экспертов. Политолог-международник Иван Лозовой назвал реакцию США проявлением двойных стандартов. По его мнению, позиция американской администрации свидетельствует о более снисходительном отношении к Москве, чем о последовательной поддержке государства, которое стало жертвой полномасштабной агрессии.

Фото: из открытых источников

"Это лишнее доказательство того, что администрация Трампа больше дружит с Путиным, с Россией, чем, скажем, занимает нормальную позицию по поводу того, чтобы помогать или быть на стороне жертвы такой страшной агрессии. Это доказано многими разными факторами и фактами, и это один из них", — отметил эксперт.

Как сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, Соединенные Штаты объявили Киеву демарш из-за атак на порт в Новороссийске. В Вашингтоне считают, что подобные удары могут затрагивать американские экономические интересы. В частности, речь идет о повреждении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума, где присутствует капитал с участием США через казахстанское направление.

В то же время Лозовой обращает внимание, что Государственный департамент США не делает громких заявлений по поводу прямых атак российских войск на американские предприятия, работающие на территории Украины. По его убеждению, такая избирательность в реакциях подрывает доверие и производит впечатление неравного подхода к сторонам конфликта.

Эксперт отмечает: если союзники декларируют поддержку Украины, то она должна быть последовательной как в политических заявлениях, так и в оценке военных действий, непосредственно влияющих на экономические интересы разных государств.

