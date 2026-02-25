logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп сдал Украину Путину: раскрыт шокирующий момент демарша США в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сдал Украину Путину: раскрыт шокирующий момент демарша США в Украину

Государственный департамент США не комментирует прямые атаки российских войск на американские предприятия в Украине, подчеркивает Иван Лозовой.

25 февраля 2026, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заявления Вашингтона по ударам по российскому порту в Новороссийске вызвали волну критики среди украинских экспертов. Политолог-международник Иван Лозовой назвал реакцию США проявлением двойных стандартов. По его мнению, позиция американской администрации свидетельствует о более снисходительном отношении к Москве, чем о последовательной поддержке государства, которое стало жертвой полномасштабной агрессии.

Трамп сдал Украину Путину: раскрыт шокирующий момент демарша США в Украину

Фото: из открытых источников

"Это лишнее доказательство того, что администрация Трампа больше дружит с Путиным, с Россией, чем, скажем, занимает нормальную позицию по поводу того, чтобы помогать или быть на стороне жертвы такой страшной агрессии. Это доказано многими разными факторами и фактами, и это один из них", — отметил эксперт.

Как сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, Соединенные Штаты объявили Киеву демарш из-за атак на порт в Новороссийске. В Вашингтоне считают, что подобные удары могут затрагивать американские экономические интересы. В частности, речь идет о повреждении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума, где присутствует капитал с участием США через казахстанское направление.

В то же время Лозовой обращает внимание, что Государственный департамент США не делает громких заявлений по поводу прямых атак российских войск на американские предприятия, работающие на территории Украины. По его убеждению, такая избирательность в реакциях подрывает доверие и производит впечатление неравного подхода к сторонам конфликта.

Эксперт отмечает: если союзники декларируют поддержку Украины, то она должна быть последовательной как в политических заявлениях, так и в оценке военных действий, непосредственно влияющих на экономические интересы разных государств.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз сделал важный шаг для поддержки финансовой стабильности Украины на ближайшие два года, снабжая страну необходимыми гарантиями для противостояния последствиям войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости