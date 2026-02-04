Трамп зазнав повного фіаско: названо страшну особливість нового нещадного удару Путіна

У ніч на 3 лютого Росія завдала масованого удару по Україні, що збіглося з моментом скасування двосторонньої угоди між США та РФ, яка регламентувала контроль за ядерними арсеналами. Ця синхронність не залишилася непоміченою експертами та військовими аналітиками, адже вона підкреслює не лише технічну міць російських озброєнь, а й геополітичний сигнал.

Фото: з відкритих джерел

За словами Івана Киричевського, військовослужбовця 413-го полку СБС Рейд та експерта з озброєнь Defense Express, удар був демонстративним і не випадковим.

"Якщо брати до уваги ракети "Циркон", бойова частина яких становить лише 150 кг, ефективність таких малих зарядів можлива лише у разі використання ядерного спорядження. Крім того, в арсеналі Росії залишаються крилаті та балістичні "Іскандери", ракети Х-101, які теж мають ядерний варіант", – зазначив він.

На думку експерта, дії Росії стали серйозним геополітичним викликом для США, демонструючи, що Москва більше не відчуває зобов’язань перед міжнародними угодами, включно з обмеженнями щодо засобів ураження. Для України це означає нові ризики, але водночас підкреслює правильність її стратегічної позиції у конфлікті та необхідність термінового зміцнення власної обороноздатності.

Киричевський наголосив, що ситуація вимагає рішучих кроків: "Це підкреслює, чому Україна має діяти рішуче та чому нам доведеться вживати екстраординарних заходів для посилення оборонної спроможності держави". Таким чином, останні події не лише демонструють силу та амбіції Росії, а й акцентують на необхідності міжнародної підтримки України у протистоянні з агресором.

Як вже писали "Коментарі", Сполучені Штати підготували новий пакет санкцій проти Росії, проте наразі немає жодних ознак їхнього фактичного запровадження. Про це у коментарях для Bloomberg повідомили європейські дипломати, які побажали залишитися анонімними.