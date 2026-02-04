В ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по Украине, что совпало с моментом отмены двустороннего соглашения между США и РФ, регламентировавшим контроль за ядерными арсеналами. Эта синхронность не осталась незамеченной экспертами и военными аналитиками, она подчеркивает не только техническую мощь российских вооружений, но и геополитический сигнал.

Фото: из открытых источников

По словам Ивана Киричевского, военнослужащего 413-го полка СБС Рейд и эксперта по вооружениям Defense Express удар был демонстративным и не случайным.

"Если принимать во внимание ракеты "Циркон", боевая часть которых составляет всего 150 кг, эффективность таких малых зарядов возможна только в случае использования ядерного снаряжения. Кроме того, в арсенале России остаются крылатые и баллистические "Искандеры", ракеты Х-101, тоже имеющие ядерный вариант", — отметил он.

По мнению эксперта, действия России стали серьезным геополитическим вызовом для США, демонстрируя, что Москва больше не чувствует обязательств перед международными соглашениями, включая ограничения средств поражения. Для Украины это означает новые риски, но вместе с тем подчеркивает правильность ее стратегической позиции в конфликте и необходимость срочного укрепления собственной обороноспособности.

Киричевский подчеркнул, что ситуация требует решительных шагов: "Это подчеркивает, почему Украина должна действовать решительно и почему нам придется принимать экстраординарные меры для усиления оборонной способности государства". Таким образом, последние события не только демонстрируют силу и амбиции России, но и акцентируют необходимость международной поддержки Украины в противостоянии с агрессором.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты подготовили новый пакет санкций против России, однако пока нет никаких признаков их фактического введения. Об этом в комментариях для Bloomberg сообщили европейские дипломаты, пожелавшие остаться анонимными.