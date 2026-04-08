Трамп загнав мирний процес в Україні у глухий кут: на Заході шокували новою загрозою

Переговори щодо завершення війни в Україні затрималися на тлі американської активності на Близькому Сході, але це не є головною причиною, стверджують оглядачі Foreign Affairs. Проблема набагато глибша і пов'язана з тим, як Сполучені Штати організували мирний процес. Адміністрація Трампа зосереджувалася на тому, щоб Україна віддала Росії частину Донеччини в обмін на гарантії безпеки. Така стратегія не принесла результату і навряд чи буде ефективною в майбутньому. Вона перебільшує значення території для Росії та важливість західних гарантій для України.

Головне завдання при завершенні війни — переконати обидві сторони, що їхній ворог дійсно прагне миру. США повинні змінити підхід, щоб укласти більш збалансовану угоду, яка дозволить Україні забезпечити свою обороноздатність та стримати можливу агресію, водночас даючи Росії запевнення, що Україна не стане плацдармом для НАТО і використовуватиме мирні методи для відновлення територіальної цілісності.

Замість обміну територій на гарантії безпеки, переговори повинні стати основою для майбутніх стабільних, хоча й ворожих, відносин між Україною та Росією, а також Росією та НАТО. Однак цей підхід може не спрацювати, якщо Кремль прагне тільки підкорення всієї України. Такий план, однак, дає шанс зламати стереотипи кожної держави щодо загроз і може сприяти досягненню тривалого миру.

США та Європа могли б взяти на себе юридичні зобов'язання щодо військової допомоги Україні, зокрема постачання ППО, артилерії та високоточних озброєнь. Захід може також гарантувати створення запасів зброї за межами України, щоб у разі агресії ці поставки могли швидко надійти в Київ. Такі гарантії були б вигідніші для України, ніж обіцянки прямої військової підтримки, яким Київ не може довіряти, а Москва не прийме.

Проте, цей шлях може бути довгим і складним, і немає гарантії, що США досягнуть успіху. Існує також ймовірність, що Путін не погодиться на жодну угоду, окрім повного контролю над Україною. Втім, на думку видання, немає швидкого рішення для завершення цієї війни, і підхід "земля в обмін на гарантії" не дасть бажаного результату.

