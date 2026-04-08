Трамп загнал мирный процесс в Украине в тупик: на Западе шокировали новой угрозой

Переговоры по завершению войны в Украине задержались на фоне американской активности на Ближнем Востоке, но это не главная причина, утверждают обозреватели Foreign Affairs. Проблема гораздо глубже и связана с тем, как Соединенные Штаты организовали мирный процесс. Администрация Трампа сосредотачивалась на том, чтобы Украина отдала России часть Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Такая стратегия не принесла результата и вряд ли будет эффективна в будущем. Она преувеличивает значение территории России и важность западных гарантий для Украины.

Главная задача при завершении войны — убедить обе стороны, что их враг действительно стремится к миру. США должны изменить подход, чтобы заключить более сбалансированное соглашение, которое позволит Украине обеспечить свою обороноспособность и умерить возможную агрессию, в то же время давая России заверение, что Украина не станет плацдармом для НАТО и будет использовать мирные методы для восстановления территориальной целостности.

Вместо обмена территорий на гарантии безопасности, переговоры должны стать основой для будущих стабильных, хотя и враждебных отношений между Украиной и Россией, а также Россией и НАТО. Однако этот подход может не сработать, если Кремль стремится только к покорению всей Украины. Такой план дает шанс сломать стереотипы каждого государства относительно угроз и может способствовать достижению длительного мира.

США и Европа могли бы взять на себя юридические обязательства по военной помощи Украине, в частности, поставки ПВО, артиллерии и высокоточных вооружений. Мероприятие может также обеспечить создание запасов оружия за пределами Украины, чтобы в случае агрессии эти поставки могли быстро поступить в Киев. Такие гарантии были бы более выгодны для Украины, чем обещания прямой военной поддержки, которым Киев не может доверять, а Москва не примет.

Однако этот путь может быть длинным и сложным, и нет гарантии, что США добьются успеха. Существует также вероятность, что Путин не согласится ни на одно соглашение, кроме полного контроля над Украиной. Впрочем, по мнению издания, нет скорейшего решения для завершения этой войны, и подход "земля в обмен на гарантии" не даст желаемого результата.

