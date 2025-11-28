Трамп задумав здати Путіну не лише Україну, а і Європу: шокуючий прогноз

На міжнародній арені тривають дискусії щодо мирного плану для України. Поки що залишаються невирішеними низка ключових питань, серед яких особливо гостро стоїть проблема контролю над територіями.

Фото: з відкритих джерел

Аналітик Reuters П’єр Бріансон зазначає, що якщо Росія збереже контроль над тимчасово окупованими територіями, Європа може дорого заплатити за "нав’язаний Україні мирний план".

Хоча США неодноразово натякали на можливі територіальні поступки з боку України, прийняття такого рішення не лише створить довгострокову зону нестабільності на кордонах ЄС, але й серйозно ускладнить економічну ситуацію в Європі.

Ключовим питанням залишається відновлення України. На сьогодні в світі заморожено близько 300 млрд доларів російських активів, і в ЄС наполягають на їх використанні для реконструкції країни.

Втім, у разі підписання мирної угоди з територіальними поступками Кремль може відмовитися від цих резервів. У такому випадку основне фінансування відновлення ляже на плечі європейських партнерів Києва. Невизначений статус окупованих територій також відлякує приватних інвесторів, які побоюються нового російського вторгнення.

Крім того, країни ЄС зіткнуться з проблемою прискореного зростання оборонних витрат. Пропозиція США щодо припинення вогню може спричинити часткове зняття санкцій із РФ, що дасть економіці країни-агресора можливість перепочити і прискорити переозброєння, підвищуючи загрозу для України та Європи.

Як вже писали "Коментарі", майбутнє Стівa Віткоффа, який обіймає посаду головного спецпосланця Дональда Трампа, опинилося під питанням після того, як він потрапив у центр скандалу через свою телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, помічником президента Росії з питань зовнішньої політики. У розмові, оприлюдненій виданням Bloomberg, йшлося про розробку американського мирного плану, а деякі експерти зауважують, що це може підірвати шанси на успішні переговори.