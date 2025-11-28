Трамп задумал сдать Путину не только Украину, но и Европу: шокирующий прогноз

На международной арене продолжаются дискуссии о мирном плане для Украины. Пока что остаются нерешенными ряд ключевых вопросов, среди которых особенно остро стоит проблема контроля над территориями.

Аналитик Reuters Пьер Бриансон отмечает, что, если Россия сохранит контроль над временно оккупированными территориями, Европа может дорого заплатить за "навязанный Украине мирный план".

Хотя США неоднократно намекали на возможные территориальные уступки со стороны Украины, принятие такого решения не только создаст долгосрочную зону нестабильности на границах ЕС, но и серьезно усложнит экономическую ситуацию в Европе.

Ключевым вопросом остается восстановление Украины. На сегодняшний день в мире заморожено около 300 млрд долларов российских активов, и в ЕС настаивают на их использовании для реконструкции страны.

Впрочем, в случае подписания мирного соглашения с территориальными уступками Кремль может отказаться от этих резервов. В таком случае основное финансирование обновления ляжет на плечи европейских партнеров Киева. Неопределенный статус оккупированных территорий также отпугивает частных инвесторов, опасающихся нового российского вторжения.

Кроме того, страны ЕС столкнутся с проблемой ускоренного роста оборонных расходов. Предложение США по прекращению огня может повлечь за собой частичное снятие санкций с РФ, что даст экономике страны-агрессора возможность отдохнуть и ускорить перевооружение, повышая угрозу для Украины и Европы.

