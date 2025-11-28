Трамп зацікавлений у стратегічній поразці України: озвучено шокуючий сцеарій

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі КИЇВ24 висловив занепокоєння щодо потенційних ризиків для України у разі підписання мирної угоди за американськими умовами.

За його словами, навіть якщо Україна отримає гарантії від США, існує небезпека, що процес проведення виборів може створити стратегічні прогалини у захисті країни.

"Якщо ми почнемо відводити наші війська у глибину, щоб забезпечити безпечне проведення виборів, Росія може використати цей момент для просування", — підкреслив Ступак.

Експерт зазначив, що РФ може маскувати свої диверсійні підрозділи під цивільних осіб і переміщати їх у стратегічні міста Донеччини та Запорізького регіону.



"Люди рухаються між населеними пунктами, і раптом виявляється, що саме Костянтинівка, Слов’янськ або Краматорськ, напрямок до Запоріжжя, опинилися під загрозою. Ви ж не будете стріляти по цивільних. А в день голосування ці території можуть фактично опинитися під контролем Росії", — пояснив він.

Ступак наголосив, що подібні сценарії створюють серйозну загрозу для національної безпеки та стабільності України. За його оцінкою, навіть формальне забезпечення гарантій безпеки не виключає ризику стратегічних втрат. Він зазначив, що ключовим є збереження обороноздатності та контролю над критичними регіонами під час будь-яких політичних або виборчих процесів.

