logo_ukra

BTC/USD

91539

ETH/USD

3052.21

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп зацікавлений у стратегічній поразці України: озвучено шокуючий сцеарій
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп зацікавлений у стратегічній поразці України: озвучено шокуючий сцеарій

Росія може маскувати диверсійні групи під цивільних і перекидати їх у важливі міста Донеччини та Запоріжжя

28 листопада 2025, 11:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі КИЇВ24 висловив занепокоєння щодо потенційних ризиків для України у разі підписання мирної угоди за американськими умовами.

Трамп зацікавлений у стратегічній поразці України: озвучено шокуючий сцеарій

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

За його словами, навіть якщо Україна отримає гарантії від США, існує небезпека, що процес проведення виборів може створити стратегічні прогалини у захисті країни.

"Якщо ми почнемо відводити наші війська у глибину, щоб забезпечити безпечне проведення виборів, Росія може використати цей момент для просування", — підкреслив Ступак. 

Експерт зазначив, що РФ може маскувати свої диверсійні підрозділи під цивільних осіб і переміщати їх у стратегічні міста Донеччини та Запорізького регіону.

"Люди рухаються між населеними пунктами, і раптом виявляється, що саме Костянтинівка, Слов’янськ або Краматорськ, напрямок до Запоріжжя, опинилися під загрозою. Ви ж не будете стріляти по цивільних. А в день голосування ці території можуть фактично опинитися під контролем Росії", — пояснив він.  

Ступак наголосив, що подібні сценарії створюють серйозну загрозу для національної безпеки та стабільності України. За його оцінкою, навіть формальне забезпечення гарантій безпеки не виключає ризику стратегічних втрат. Він зазначив, що ключовим є збереження обороноздатності та контролю над критичними регіонами під час будь-яких політичних або виборчих процесів. 

Як вже писали  "Коментарі", президент України Володимир Зеленський знову опинився перед надзвичайно складним вибором: погодитися на невигідні умови або залишити мирні переговори без результату. Незважаючи на дипломатичний тиск США та Європи, позиції Києва та Москви залишаються глибоко розділеними. Мирний процес затягується, і Зеленський перебуває під постійним тиском.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/kyivtv/113140
Теги:

Новини

Всі новини