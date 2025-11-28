Трамп заинтересован в стратегическом поражении Украины: озвучен шокирующий сцеарий

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире КИЕВ24 выразил обеспокоенность потенциальными рисками для Украины в случае подписания мирного соглашения по американским условиям.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По его словам, даже если Украина получит гарантии от США, есть опасность, что процесс проведения выборов может создать стратегические пробелы в защите страны.

"Если мы начнем уводить наши войска в глубину, чтобы обеспечить безопасное проведение выборов, Россия может использовать этот момент для продвижения", — подчеркнул Ступак.

Эксперт отметил, что РФ может маскировать свои диверсионные подразделения под гражданские лица и перемещать их в стратегические города Донетчины и Запорожского региона.



"Люди двигаются между населенными пунктами, и вдруг оказывается, что именно Константиновка, Славянск или Краматорск, направление в Запорожье, оказались под угрозой. Вы же не будете стрелять по гражданским. А в день голосования эти территории могут фактически оказаться под контролем России", — пояснил он.

Ступак подчеркнул, что подобные сценарии создают серьезную угрозу национальной безопасности и стабильности Украины. По его оценке даже формальное обеспечение гарантий безопасности не исключает риска стратегических потерь. Он отметил, что ключевым является сохранение обороноспособности и контроля над критическими регионами во время любых политических или избирательных процессов.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский снова оказался перед сложнейшим выбором: согласиться на невыгодные условия или оставить мирные переговоры без результата. Несмотря на дипломатическое давление США и Европы, позиции Киева и Москвы остаются глубоко разделенными. Мирный процесс затягивается и Зеленский находится под постоянным давлением.