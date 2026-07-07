Трамп вразив зізнанням про страх через війну в Україні: озвучено шокуюче прохання

Президент США Дональд Трамп заявив, що регулярно ознайомлюється з фотографіями із зони бойових дій в Україні, однак визнав, що такі кадри справляють на нього надзвичайно важке враження. Про це він розповів під час офіційної зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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За словами американського лідера, він періодично отримує знімки, які демонструють реальну картину війни. Йдеться про фотографії з місць бойових дій, що надходять від керівництва Міністерства оборони США.

Трамп зізнався, що побачене настільки шокує його, що він навіть просив більше не надсилати подібні матеріали.

"Я бачив поля бою. Мені надсилають фотографії. Мені насправді хочеться сказати: "Не надсилайте їх мені"", – сказав президент США.

Американський лідер уточнив, що фотографії передає йому міністр оборони США Піт Гегсет. За словами Трампа, кожна нова добірка кадрів ще раз демонструє масштаби руйнувань і людських втрат, яких завдає війна.

"Піт Гегсет надсилає мені фотографії. Я кажу: "Піте, знаєш що? Це псує загальне враження"", – додав він.

Заява Трампа пролунала на тлі його останніх коментарів щодо перспектив завершення війни. Напередодні президент США повідомив, що після окремих розмов із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним дійшов висновку, що обидві сторони нібито зацікавлені в укладенні мирної угоди.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що після серії переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним бачить можливість для досягнення домовленостей щодо завершення війни. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.