Трамп поразил признанием о страхе из-за войны в Украине: озвучена шокирующая просьба

Президент США Дональд Трамп заявил, что регулярно знакомится с фотографиями из зоны боевых действий в Украине, однако признал, что такие кадры производят на него очень тяжелое впечатление. Об этом он рассказал во время официальной встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото: из открытых источников

По словам американского лидера, он периодически получает снимки, демонстрирующие реальную картину войны. Речь идет о фотографиях с мест боевых действий, поступающих от руководства Министерства обороны США.

Трамп признался, что увиденное настолько шокирует его, что он даже просил больше не посылать подобные материалы.

"Я видел поля боя. Мне присылают фотографии. Мне действительно хочется сказать: "Не присылайте их мне"", – сказал президент США.

Американский лидер уточнил, что фотографии передаёт ему министр обороны США Пит Гегсет. По словам Трампа, каждый новый подбор кадров еще раз демонстрирует масштабы разрушений и человеческих потерь, которые наносит война.

"Пит Гегсет присылает мне фотографии. Я говорю: "Пите, знаешь что? Это портит общее впечатление", – добавил он.

Заявление Трампа прозвучало на фоне его последних комментариев по поводу перспектив завершения войны. Накануне президент США сообщил, что после отдельных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным пришел к выводу, что обе стороны якобы заинтересованы в заключении мирного соглашения.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп заявил, что после серии переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным видит возможность для достижения договоренностей по завершению войны. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.